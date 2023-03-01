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Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей
Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей - РИА Новости, 01.03.2023
Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей
Тегеран не исключает, что помимо поставок иранских автомобилей в Россию, также существует возможность их совместного производства, вопрос сейчас изучается,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:20
2023-03-01T11:20
2023-03-01T11:20
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тегеран (город)
казем джалали
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авто
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Тегеран не исключает, что помимо поставок иранских автомобилей в Россию, также существует возможность их совместного производства, вопрос сейчас изучается, заявил в среду посол Ирана в Москве Казем Джалали. Ранее посол России в Тегеране Алексей Дедов в интервью РИА Новости отметил, что компания Saipa ведет переговоры о перспективах экспорта в РФ более 20 тысяч машин в год. Однако в Минпромторге РФ заявили, что поставки иранских авто будут невозможны, пока они не пройдут необходимую сертификацию в России. "Есть еще одна идея в этой сфере - это совместное производство. Мне кажется, что наши обоюдные возможности могут дополнять друг друга и здесь можно создать синергию. Это еще одна идея, которая сейчас нами прорабатывается ", - сказал посол в интервью "Парламентской газете".
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россия, иран, тегеран (город), казем джалали, saipa, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто
Россия, Иран, Тегеран (город), Казем Джалали, Saipa, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто
Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей
Посол Джалали: Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей