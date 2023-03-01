https://ria.ru/20230301/avto-1855057401.html

Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей

Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей - РИА Новости, 01.03.2023

Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей

Тегеран не исключает, что помимо поставок иранских автомобилей в Россию, также существует возможность их совместного производства, вопрос сейчас изучается,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:20

2023-03-01T11:20

2023-03-01T11:20

россия

иран

тегеран (город)

казем джалали

saipa

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Тегеран не исключает, что помимо поставок иранских автомобилей в Россию, также существует возможность их совместного производства, вопрос сейчас изучается, заявил в среду посол Ирана в Москве Казем Джалали. Ранее посол России в Тегеране Алексей Дедов в интервью РИА Новости отметил, что компания Saipa ведет переговоры о перспективах экспорта в РФ более 20 тысяч машин в год. Однако в Минпромторге РФ заявили, что поставки иранских авто будут невозможны, пока они не пройдут необходимую сертификацию в России. "Есть еще одна идея в этой сфере - это совместное производство. Мне кажется, что наши обоюдные возможности могут дополнять друг друга и здесь можно создать синергию. Это еще одна идея, которая сейчас нами прорабатывается ", - сказал посол в интервью "Парламентской газете".

https://ria.ru/20230301/perekrestok-1854993947.html

россия

иран

тегеран (город)

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россия, иран, тегеран (город), казем джалали, saipa, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто