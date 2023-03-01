https://ria.ru/20230301/avarii-1855197171.html
В России снизилось число аварий с нетрезвыми водителями
В России снизилось число аварий с нетрезвыми водителями - РИА Новости, 01.03.2023
В России снизилось число аварий с нетрезвыми водителями
Число ДТП с участием нетрезвых водителей в РФ за январь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти на 36%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:34
2023-03-01T18:34
2023-03-01T18:34
авто
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Число ДТП с участием нетрезвых водителей в РФ за январь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти на 36%, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России. "Сохраняется тенденция к снижению аварийности. Количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 4,1%. На 35,8% сократилось число ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, на 57,1% стало меньше погибших в них людей, на 36,9% – раненых", - говорится в релизе. В ведомстве добавили, что в январе также отмечается снижение преступлений против собственности, в том числе краж автомобилей - на 17,2% и угонов транспортных средств - на 3,4%.
https://ria.ru/20230301/dtp-1855180037.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, россия
В России снизилось число аварий с нетрезвыми водителями
МВД: число аварий с нетрезвыми водителями в России снизилось более чем на треть
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Число ДТП с участием нетрезвых водителей в РФ за январь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти на 36%, сообщили
журналистам в пресс-центре МВД России.
"Сохраняется тенденция к снижению аварийности. Количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 4,1%. На 35,8% сократилось число ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, на 57,1% стало меньше погибших в них людей, на 36,9% – раненых", - говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что в январе также отмечается снижение преступлений против собственности, в том числе краж автомобилей - на 17,2% и угонов транспортных средств - на 3,4%.
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