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В России снизилось число аварий с нетрезвыми водителями - РИА Новости, 01.03.2023
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18:34 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/avarii-1855197171.html
В России снизилось число аварий с нетрезвыми водителями
В России снизилось число аварий с нетрезвыми водителями - РИА Новости, 01.03.2023
В России снизилось число аварий с нетрезвыми водителями
Число ДТП с участием нетрезвых водителей в РФ за январь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти на 36%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:34
2023-03-01T18:34
авто
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Число ДТП с участием нетрезвых водителей в РФ за январь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти на 36%, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России. "Сохраняется тенденция к снижению аварийности. Количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 4,1%. На 35,8% сократилось число ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, на 57,1% стало меньше погибших в них людей, на 36,9% – раненых", - говорится в релизе. В ведомстве добавили, что в январе также отмечается снижение преступлений против собственности, в том числе краж автомобилей - на 17,2% и угонов транспортных средств - на 3,4%.
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авто, россия
Авто, Россия
В России снизилось число аварий с нетрезвыми водителями

МВД: число аварий с нетрезвыми водителями в России снизилось более чем на треть

© Фото : Прокуратура Томской областиНа месте ДТП
На месте ДТП - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Прокуратура Томской области
На месте ДТП. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Число ДТП с участием нетрезвых водителей в РФ за январь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти на 36%, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России.
"Сохраняется тенденция к снижению аварийности. Количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 4,1%. На 35,8% сократилось число ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, на 57,1% стало меньше погибших в них людей, на 36,9% – раненых", - говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что в январе также отмечается снижение преступлений против собственности, в том числе краж автомобилей - на 17,2% и угонов транспортных средств - на 3,4%.
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