https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855102479.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Артемовском
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Артемовском - РИА Новости, 01.03.2023
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Артемовском
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны РФ вопрос о ситуации под Артемовском. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:41
2023-03-01T13:41
2023-03-01T13:47
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
артемовск
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны РФ вопрос о ситуации под Артемовском. "Если помните, каждый раз такие вопросы я переадресовываю к своим коллегам в министерство обороны. Потому что это касается процесса осуществления специальной военной операции, поэтому это в министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию под Артемовском и сообщения о том, что российская армия усилила атаку на этом направлении. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854829783.html
https://ria.ru/20230227/damba-1854570148.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, россия, артемовск, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Артемовском
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об усилении российской атаки в районе Артемовска