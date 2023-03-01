https://ria.ru/20230301/amerika-1854944224.html

США планируют интервенцию против России — и Солнца

США планируют интервенцию против России — и Солнца - РИА Новости, 01.03.2023

США планируют интервенцию против России — и Солнца

Издание The Washington Post рассказало, что американское разведывательное сообщество встревожено растущими рисками военных конфликтов, которые грозят... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:00

2023-03-01T08:00

2023-03-01T08:13

авторы

россия

сша

европа

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

климат

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Издание The Washington Post рассказало, что американское разведывательное сообщество встревожено растущими рисками военных конфликтов, которые грозят разразиться из-за "климатической инженерии".Как мы успели убедиться, за любой глобальной "движухой", раскручиваемой западными СМИ, всегда стоят вполне конкретные интересы, алчность и страх. Циклопическая по масштабам кампания против глобального потепления и за срочный переход на "бескарбоновую" экономику не является исключением. Однако выясняется, что, помимо жгучего желания свести к минимуму доходы России от продажи нехороших углеводородов (а под шумок заработать на этом самим), США со своими сателлитами мечтают лишить Россию ее главного союзника — Солнца.Дело в том, что ни самая мощная армия в мире, ни тысячи военных баз, ни хорошо смазанный станок для печати долларов не могут предотвратить неминуемый социальный хаос и коллапс экономики США в результате глобального потепления. По самым скромным оценкам специалистов, к 2100 году из-за жары, засухи и деградации сельскохозяйственных земель средний подушевой доход в США упадет минимум на треть, урожаи рухнут в разы, а к 2050 году из-за подъема уровня Мирового океана десятки миллионов американцев будут вынуждены стать климатическими беженцами.При этом идущие климатические изменения более чем устраивают Россию. Вездесущие британские ученые грустно подсчитали, что столь ненавидимое Западом глобальное потепление увеличит в России площадь земель, пригодных для эффективного земледелия, почти на пять миллионов квадратных километров, благодаря чему к 2028 году Россия будет контролировать пятую часть мирового рынка зерновых и превратится в главного производителя еды на планете, а средний подушевой доход россиян к концу столетия увеличится в пять раз. Согласно расчетам, к 2080 году станет комфортной для жизни и сельского хозяйства половина Сибири, а земли, на данный момент относящиеся к зонам рискованного земледелия, будут плодоносить в девять раз больше.Позитивное влияние глобального потепления (и, конечно, инвестиций в отечественное сельское хозяйство) на Россию мы видим уже сейчас. В своем недавнем послании президент России Владимир Путин упомянул, что только за прошлый год российское сельхозпроизводство показало двухзначные темпы роста, а урожаи зерновых бьют все рекорды, что еще десять-пятнадцать лет назад казалось просто сказкой.По мнению ученых, в итоге в не самом отдаленном будущем граница оптимальных для обитания и возделывания земель переместится далеко за пределы США и Европы — что, конечно, не может не удручать нынешних глобальных гегемонов.Поэтому неудивительно, что в западную прессу просочились сведения о том, что разведывательное сообщество США ведет лихорадочную работу по анализу рисков глобальных войн, вызванных реализацией пятилетнего плана по "климатическим интервенциям", разработанного Белым домом и утвержденного конгрессом.Согласно этому плану, предполагается срочно разработать, протестировать и внедрить технологии "управления солнечной радиацией". В рамках данной технологии предполагается распылить в верхних слоях атмосферы Земли десятки миллионов тонн особых частиц, способных сформировать гигантское зеркало, отражающее солнечные лучи. Данные "зеркала" планируется разместить над территориями, наиболее страдающими от растущих температур.В глубинах ЦРУ остались думающие люди, которые предупреждают, что односторонняя борьба с солнцем, весьма вероятно, приведет к неконтролируемым последствиям и международным конфликтам, подтверждением чему служат результаты компьютерного моделирования. К примеру, климатическая интервенция, проведенная только в одной стране в Юго-Восточной Азии, может кардинально поменять гидрологический режим во всем регионе и вызвать кровавые войны.Справедливости ради отметим, что некоторые западные ученые робко поднимают руку: все нужно хорошо обдумать, как бы чего нехорошего не вышло, ведь никто еще ничего подобного не делал, вдруг что-то пойдет не так. Но Национальный исследовательский совет при Академии наук США заявил, что "тяжесть потенциальных рисков от изменений климата перевешивает потенциальные риски от моральных опасностей, ассоциирующихся с нужным образом организованной исследовательской программой". Иными словами, если США очень нужно, то — можно.В 2019 году в России принят национальный план мероприятий по адаптации экономики и населения к изменениям климата, главная цель которого — максимальное использование открывающихся нам возможностей и минимизация возникающих рисков. Настало время внести в него пункты по противодействию западным параноикам, которые в своем ослеплении, алчности и ненависти решили потягаться с Солнцем.Каков будет наш ответ — мы скоро узнаем. Очевидно одно: если само Солнце на стороне России, то результат этого нового витка противостояния виден уже сейчас как ясный день.

https://ria.ru/20230120/voda-1846011474.html

https://ria.ru/20230114/klimat-1844708827.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230201/bayden-1848846039.html

https://ria.ru/20230124/geyts-1847033471.html

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авторы, россия, сша, европа, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), климат