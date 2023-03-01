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В Артемовске ВСУ агитируют молодежь идти в добровольцы, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/agitatsiya-1855239056.html
В Артемовске ВСУ агитируют молодежь идти в добровольцы, сообщили СМИ
В Артемовске ВСУ агитируют молодежь идти в добровольцы, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.03.2023
В Артемовске ВСУ агитируют молодежь идти в добровольцы, сообщили СМИ
Украинские военные из Артемовска (украинское название - Бахмут) призывают молодежь записываться в добровольцы, рассказывая им о возможности освоить западную... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T23:08
2023-03-01T23:08
специальная военная операция на украине
артемовск
страна.ua
украина
в мире
вооруженные силы украины
донецкая область
донбасс
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские военные из Артемовска (украинское название - Бахмут) призывают молодежь записываться в добровольцы, рассказывая им о возможности освоить западную военную технику и стать "уважаемым человеком в этой жизни". Украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале опубликовало видеобращение украинских военных, удерживающих Артемовск. "Тебя все равно мобилизуют, даже насильно, если будет нужно. Просто будешь чистить картошку. Или же можешь... прийти на те позиции, которые тебя устраивают: оператор дрона, наводчик, управлять западной техникой - (РСЗО) HIMARS, (танки) Abrams, Leopard, зенитные установки Patriot... и быть уважаемым человеком в этой жизни", - заявил один из военных на видео. Видео снимает командир одного из украинских подразделений с позывным "Мадьяр". Он и другие военные на видео резко критикуют украинскую молодежь за нежелание воевать. Как заявляют военные, украинские парни считают, что их эта война не касается. При этом, по заявлению "Мадьяра" средний возраст мобилизованных военнослужащих на Украине превышает 50 лет. Военные резко высказываются в адрес молодых людей, не желающих вступать в их ряды. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Украинские СМИ зимой сообщали о проходящих в стране облавах на призывников. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
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артемовск
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артемовск, страна.ua, украина, в мире, вооруженные силы украины, донецкая область, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Страна.ua, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая область, Донбасс
В Артемовске ВСУ агитируют молодежь идти в добровольцы, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Артемовске украинские военные агитируют молодежь записываться в добровольцы

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на улице в Артемовске
Солдат ВСУ на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на улице в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские военные из Артемовска (украинское название - Бахмут) призывают молодежь записываться в добровольцы, рассказывая им о возможности освоить западную военную технику и стать "уважаемым человеком в этой жизни".
Украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале опубликовало видеобращение украинских военных, удерживающих Артемовск.
Раненый украинский военнослужащий в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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Вчера, 17:45
"Тебя все равно мобилизуют, даже насильно, если будет нужно. Просто будешь чистить картошку. Или же можешь... прийти на те позиции, которые тебя устраивают: оператор дрона, наводчик, управлять западной техникой - (РСЗО) HIMARS, (танки) Abrams, Leopard, зенитные установки Patriot... и быть уважаемым человеком в этой жизни", - заявил один из военных на видео.
Видео снимает командир одного из украинских подразделений с позывным "Мадьяр". Он и другие военные на видео резко критикуют украинскую молодежь за нежелание воевать. Как заявляют военные, украинские парни считают, что их эта война не касается. При этом, по заявлению "Мадьяра" средний возраст мобилизованных военнослужащих на Украине превышает 50 лет. Военные резко высказываются в адрес молодых людей, не желающих вступать в их ряды.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Украинские СМИ зимой сообщали о проходящих в стране облавах на призывников. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскСтрана.uaУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныДонецкая областьДонбасс
 
 
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