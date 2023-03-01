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В Артемовске ВСУ агитируют молодежь идти в добровольцы, сообщили СМИ
В Артемовске ВСУ агитируют молодежь идти в добровольцы, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.03.2023
В Артемовске ВСУ агитируют молодежь идти в добровольцы, сообщили СМИ
Украинские военные из Артемовска (украинское название - Бахмут) призывают молодежь записываться в добровольцы, рассказывая им о возможности освоить западную... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T23:08
2023-03-01T23:08
2023-03-01T23:08
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские военные из Артемовска (украинское название - Бахмут) призывают молодежь записываться в добровольцы, рассказывая им о возможности освоить западную военную технику и стать "уважаемым человеком в этой жизни". Украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале опубликовало видеобращение украинских военных, удерживающих Артемовск. "Тебя все равно мобилизуют, даже насильно, если будет нужно. Просто будешь чистить картошку. Или же можешь... прийти на те позиции, которые тебя устраивают: оператор дрона, наводчик, управлять западной техникой - (РСЗО) HIMARS, (танки) Abrams, Leopard, зенитные установки Patriot... и быть уважаемым человеком в этой жизни", - заявил один из военных на видео. Видео снимает командир одного из украинских подразделений с позывным "Мадьяр". Он и другие военные на видео резко критикуют украинскую молодежь за нежелание воевать. Как заявляют военные, украинские парни считают, что их эта война не касается. При этом, по заявлению "Мадьяра" средний возраст мобилизованных военнослужащих на Украине превышает 50 лет. Военные резко высказываются в адрес молодых людей, не желающих вступать в их ряды. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Украинские СМИ зимой сообщали о проходящих в стране облавах на призывников. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
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Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Страна.ua, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая область, Донбасс
В Артемовске ВСУ агитируют молодежь идти в добровольцы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Артемовске украинские военные агитируют молодежь записываться в добровольцы