https://ria.ru/20230228/znamenitosti-1854910092.html

За границей никто не взялся: дочь Юдашкина рассказала о его здоровье

За границей никто не взялся: дочь Юдашкина рассказала о его здоровье - РИА Новости, 28.02.2023

За границей никто не взялся: дочь Юдашкина рассказала о его здоровье

Дочь Валентина Юдашкина Галина рассказала о здоровье дизайнера. Подробностями она поделилась в интервью с Мадонной Мур. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:17

2023-02-28T18:17

2023-02-28T20:16

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Дочь Валентина Юдашкина Галина рассказала о здоровье дизайнера. Подробностями она поделилась в интервью с Мадонной Мур. По словам Галины Юдашкиной, на поправку ее отец идет "благодаря нашим специалистам". Сейчас Юдашкин лечится препаратами российского производства. Они помогли ему лучше, чем иностранные. Замену лекарств врачи сделали на основании анализов — решили попробовать что-то другое. Диагноз "онкология" модельеру поставили в 2016 году. Болезнь поразила почку и метастазировала.

https://ria.ru/20221216/janefonda-1839151426.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валентин юдашкин, мода, знаменитости, звезды