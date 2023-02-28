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За границей никто не взялся: дочь Юдашкина рассказала о его здоровье - РИА Новости, 28.02.2023
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Шоубиз
 
18:17 28.02.2023 (обновлено: 20:16 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/znamenitosti-1854910092.html
За границей никто не взялся: дочь Юдашкина рассказала о его здоровье
За границей никто не взялся: дочь Юдашкина рассказала о его здоровье - РИА Новости, 28.02.2023
За границей никто не взялся: дочь Юдашкина рассказала о его здоровье
Дочь Валентина Юдашкина Галина рассказала о здоровье дизайнера. Подробностями она поделилась в интервью с Мадонной Мур. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:17
2023-02-28T20:16
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Дочь Валентина Юдашкина Галина рассказала о здоровье дизайнера. Подробностями она поделилась в интервью с Мадонной Мур. По словам Галины Юдашкиной, на поправку ее отец идет "благодаря нашим специалистам". Сейчас Юдашкин лечится препаратами российского производства. Они помогли ему лучше, чем иностранные. Замену лекарств врачи сделали на основании анализов — решили попробовать что-то другое. Диагноз "онкология" модельеру поставили в 2016 году. Болезнь поразила почку и метастазировала.
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новости культуры, валентин юдашкин, мода, знаменитости, звезды
Новости культуры, Валентин Юдашкин, мода, Знаменитости, звезды, Шоубиз
За границей никто не взялся: дочь Юдашкина рассказала о его здоровье

Дочь Юдашкина Галина рассказала об улучшении состояния отца и его лечении в России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМодельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце
Модельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Дочь Валентина Юдашкина Галина рассказала о здоровье дизайнера. Подробностями она поделилась в интервью с Мадонной Мур.
«

"Мы очень рады, потому что все пошло на улучшение. Врачи дают позитивные прогнозы", — сказала наследница кутюрье.

По словам Галины Юдашкиной, на поправку ее отец идет "благодаря нашим специалистам".
«
"Мы отправляли многие его документы за границу — никто не взялся", — уточнила дочь дизайнера.
Сейчас Юдашкин лечится препаратами российского производства. Они помогли ему лучше, чем иностранные. Замену лекарств врачи сделали на основании анализов — решили попробовать что-то другое.
«
"Ему больше подошло. Видимо, к каждой болезни нужен свой препарат", — рассуждает Галина Юдашкина.
Диагноз "онкология" модельеру поставили в 2016 году. Болезнь поразила почку и метастазировала.
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ШоубизНовости культурыВалентин ЮдашкинмодаЗнаменитостизвезды
 
 
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