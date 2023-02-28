За границей никто не взялся: дочь Юдашкина рассказала о его здоровье
Дочь Юдашкина Галина рассказала об улучшении состояния отца и его лечении в России
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМодельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Дочь Валентина Юдашкина Галина рассказала о здоровье дизайнера. Подробностями она поделилась в интервью с Мадонной Мур.
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"Мы очень рады, потому что все пошло на улучшение. Врачи дают позитивные прогнозы", — сказала наследница кутюрье.
По словам Галины Юдашкиной, на поправку ее отец идет "благодаря нашим специалистам".
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"Мы отправляли многие его документы за границу — никто не взялся", — уточнила дочь дизайнера.
Сейчас Юдашкин лечится препаратами российского производства. Они помогли ему лучше, чем иностранные. Замену лекарств врачи сделали на основании анализов — решили попробовать что-то другое.
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"Ему больше подошло. Видимо, к каждой болезни нужен свой препарат", — рассуждает Галина Юдашкина.
Диагноз "онкология" модельеру поставили в 2016 году. Болезнь поразила почку и метастазировала.