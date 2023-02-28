Рейтинг@Mail.ru
В США предрекли Европе трудности следующей зимой - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 28.02.2023 (обновлено: 19:23 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/zima-1854946536.html
В США предрекли Европе трудности следующей зимой
В США предрекли Европе трудности следующей зимой - РИА Новости, 28.02.2023
В США предрекли Европе трудности следующей зимой
США считают, что странам Европы повезло в ситуации с энергоснабжением нынешней зимой, однако следующая зима окажется "еще труднее" из-за отсутствия поставок... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:02
2023-02-28T19:23
сша
европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_3d104319e22f15bfb03efe97ad17babe.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США считают, что странам Европы повезло в ситуации с энергоснабжением нынешней зимой, однако следующая зима окажется "еще труднее" из-за отсутствия поставок российского газа, заявил заместитель министра энергетики США Дэвид Турк."На мой взгляд, мы сделали то, что должны были сделать, чтобы справиться с текущей зимой. В то же время нам повезло, а лучший вариант, как известно – это когда вы подготовлены и вам повезло. Но в ситуации с текущей зимой нам повезло", - сказал Турк в ходе брифинга на площадке госдепартамента. Так он ответил на просьбу журналистов дать прогноз об энергоснабжении в Европе в предстоящие зимние периоды.Американский чиновник предупредил, что последующие зимы для Европы могут оказаться тяжелыми в условиях отсутствия дешевых энергоресурсов со стороны России.
https://ria.ru/20230101/gaz-1842759098.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_142:0:1859:1288_1920x0_80_0_0_e69de0724e34ae2e3c3da56eb84e1534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, россия
США, Европа, Россия
В США предрекли Европе трудности следующей зимой

Замглавы Минэнерго США Турк заявил, что следующая зима для Европы будет труднее

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США считают, что странам Европы повезло в ситуации с энергоснабжением нынешней зимой, однако следующая зима окажется "еще труднее" из-за отсутствия поставок российского газа, заявил заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.
"На мой взгляд, мы сделали то, что должны были сделать, чтобы справиться с текущей зимой. В то же время нам повезло, а лучший вариант, как известно – это когда вы подготовлены и вам повезло. Но в ситуации с текущей зимой нам повезло", - сказал Турк в ходе брифинга на площадке госдепартамента. Так он ответил на просьбу журналистов дать прогноз об энергоснабжении в Европе в предстоящие зимние периоды.
Американский чиновник предупредил, что последующие зимы для Европы могут оказаться тяжелыми в условиях отсутствия дешевых энергоресурсов со стороны России.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива
1 января, 19:44
 
СШАЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала