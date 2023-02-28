https://ria.ru/20230228/zima-1854946536.html
В США предрекли Европе трудности следующей зимой
В США предрекли Европе трудности следующей зимой - РИА Новости, 28.02.2023
В США предрекли Европе трудности следующей зимой
США считают, что странам Европы повезло в ситуации с энергоснабжением нынешней зимой, однако следующая зима окажется "еще труднее" из-за отсутствия поставок... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:02
2023-02-28T19:02
2023-02-28T19:23
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США считают, что странам Европы повезло в ситуации с энергоснабжением нынешней зимой, однако следующая зима окажется "еще труднее" из-за отсутствия поставок российского газа, заявил заместитель министра энергетики США Дэвид Турк."На мой взгляд, мы сделали то, что должны были сделать, чтобы справиться с текущей зимой. В то же время нам повезло, а лучший вариант, как известно – это когда вы подготовлены и вам повезло. Но в ситуации с текущей зимой нам повезло", - сказал Турк в ходе брифинга на площадке госдепартамента. Так он ответил на просьбу журналистов дать прогноз об энергоснабжении в Европе в предстоящие зимние периоды.Американский чиновник предупредил, что последующие зимы для Европы могут оказаться тяжелыми в условиях отсутствия дешевых энергоресурсов со стороны России.
https://ria.ru/20230101/gaz-1842759098.html
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сша, европа, россия
В США предрекли Европе трудности следующей зимой
Замглавы Минэнерго США Турк заявил, что следующая зима для Европы будет труднее
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США считают, что странам Европы повезло в ситуации с энергоснабжением нынешней зимой, однако следующая зима окажется "еще труднее" из-за отсутствия поставок российского газа, заявил заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.
"На мой взгляд, мы сделали то, что должны были сделать, чтобы справиться с текущей зимой. В то же время нам повезло, а лучший вариант, как известно – это когда вы подготовлены и вам повезло. Но в ситуации с текущей зимой нам повезло", - сказал Турк в ходе брифинга на площадке госдепартамента. Так он ответил на просьбу журналистов дать прогноз об энергоснабжении в Европе в предстоящие зимние периоды.
Американский чиновник предупредил, что последующие зимы для Европы могут оказаться тяжелыми в условиях отсутствия дешевых энергоресурсов со стороны России
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Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива