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В Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 28.02.2023

В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в центральной части Турции, сообщил Европейский сейсмологический центр. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T20:07

2023-02-28T20:07

2023-02-28T22:16

в мире

турция

кайсери

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в центральной части Турции, сообщил Европейский сейсмологический центр.Подземные толчки зафиксировали в 16:59 по времени UTC (19:59 мск). Эпицентр располагался в 16 километрах к западу от города Кайсери с населением свыше миллиона человек. Очаг залегал на глубине около десяти километров.Изначально центр сообщал, что магнитуда землетрясения составила 5,6. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли 44 218 человек, тысячи домов разрушены.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.

турция

кайсери

кахраманмараш

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в мире, турция, кайсери, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии