https://ria.ru/20230228/zemletryasenie-1854752795.html

СМИ: в Турции после землетрясений участились жалобы на кожные заболевания

СМИ: в Турции после землетрясений участились жалобы на кожные заболевания - РИА Новости, 28.02.2023

СМИ: в Турции после землетрясений участились жалобы на кожные заболевания

Жалобы, связанные со стрессом и кожными заболеваниями, начали активно поступать от жителей юго-восточных регионов Турции, которые пережили сокрушительные... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T07:37

2023-02-28T07:37

2023-02-28T07:39

турция

кахраманмараш

в мире

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Жалобы, связанные со стрессом и кожными заболеваниями, начали активно поступать от жителей юго-восточных регионов Турции, которые пережили сокрушительные землетрясения, пишет газета Yeni Şafak. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 44 тысяч человек. "После землетрясения в Кахраманмараше, которое называют "катастрофой века", жалобы на некоторые заболевания, связанные со стрессом, начали расти. Особенно часто экзема может возникать из-за стресса. Этот вид экземы, связанной со стрессом, известен как кожное заболевание, вызванное зудом на коже. Стрессовая экзема, которая чаще встречается у женщин, чем у мужчин, со временем может стать серьезным заболеванием", - пишет издание. Издание отмечает, что возникновение экземы из-за стресса приводит к тому, что люди испытывают еще больший стресс. "В результате формируется порочный круг. По этой причине, ранняя диагностика и лечение экземы, вызванной стрессом, чрезвычайно важны. Если экзему не лечить или лечение откладывается, на этом месте могут появиться открытые раны. Что еще хуже, существует риск инфицирования этих ран. Для того чтобы устранить экзему, связанную со стрессом, необходимо сначала устранить факторы стресса", - пишет газета.

https://ria.ru/20230226/pogibshie-1854439123.html

https://ria.ru/20230227/zemletryaseniya-1854666077.html

турция

кахраманмараш

сирия

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турция, кахраманмараш, в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии