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В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 28.02.2023 (обновлено: 19:39 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/zelenskiy-1854950028.html
В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский
В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский - РИА Новости, 28.02.2023
В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден сбежать в США после того, как Вашингтон прекратит военную поддержку Киева, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:17
2023-02-28T19:39
политика
сша
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
скотт риттер
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден сбежать в США после того, как Вашингтон прекратит военную поддержку Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube.По его словам, Соединенные Штаты, как и когда-то Британская империя, — это страна с морской и аэрокосмической мощью, не обладающая большой армией, которая есть у сухопутной сверхдержавы — России. Это ограничивает военные операции Вашингтона за рубежом: американская армия обеспечивает поддержку с воздуха и моря, а затем, добившись своих целей, выводит войска, оставляя союзника на суше наедине с вражескими силами."Мы прошли через это во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Боюсь, что то же самое произойдет и на Украине", — резюмировал Макгрегор.В конце прошлой недели бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению специалиста, Украина перестанет получать западные боеприпасы к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.
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политика, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, скотт риттер, пентагон
Политика, США, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Скотт Риттер, Пентагон
В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский

Экс-советник Пентагона Макгрегор предсказал бегство президента Украины Зеленского в Майами

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден сбежать в США после того, как Вашингтон прекратит военную поддержку Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube.
«

"Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами", — спрогнозировал военный.

По его словам, Соединенные Штаты, как и когда-то Британская империя, — это страна с морской и аэрокосмической мощью, не обладающая большой армией, которая есть у сухопутной сверхдержавы — России. Это ограничивает военные операции Вашингтона за рубежом: американская армия обеспечивает поддержку с воздуха и моря, а затем, добившись своих целей, выводит войска, оставляя союзника на суше наедине с вражескими силами.
"Мы прошли через это во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Боюсь, что то же самое произойдет и на Украине", — резюмировал Макгрегор.
В конце прошлой недели бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению специалиста, Украина перестанет получать западные боеприпасы к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ миреСкотт РиттерПентагон
 
 
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