https://ria.ru/20230228/zelenskiy-1854950028.html

В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский

В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский - РИА Новости, 28.02.2023

В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден сбежать в США после того, как Вашингтон прекратит военную поддержку Киева, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T19:17

2023-02-28T19:17

2023-02-28T19:39

политика

сша

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

в мире

скотт риттер

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден сбежать в США после того, как Вашингтон прекратит военную поддержку Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube.По его словам, Соединенные Штаты, как и когда-то Британская империя, — это страна с морской и аэрокосмической мощью, не обладающая большой армией, которая есть у сухопутной сверхдержавы — России. Это ограничивает военные операции Вашингтона за рубежом: американская армия обеспечивает поддержку с воздуха и моря, а затем, добившись своих целей, выводит войска, оставляя союзника на суше наедине с вражескими силами."Мы прошли через это во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Боюсь, что то же самое произойдет и на Украине", — резюмировал Макгрегор.В конце прошлой недели бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению специалиста, Украина перестанет получать западные боеприпасы к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.

https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854917589.html

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политика, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, скотт риттер, пентагон