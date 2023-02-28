https://ria.ru/20230228/zelenskiy-1854821775.html

Британцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского об Артемовске

Британцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 28.02.2023

Британцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского об Артемовске

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского об ухудшении положения ВСУ в Артемовске. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:51

2023-02-28T12:51

2023-02-28T14:16

украина

владимир зеленский

артемовск

в мире

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вооруженные силы украины

нато

сша

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского об ухудшении положения ВСУ в Артемовске."На Артемовском направлении ситуация становится все более сложной", — заявил политик.Пользователи портала посчитали, что поражение Киева уже неизбежно, а также посоветовали украинскому лидеру вывести войска, пока это еще не поздно."Любой человек поймет, что Украина проигрывает этот конфликт. США и их союзники будут сражаться до тех пор, пока от восточной Украины ничего не останется. Ужасно", — посетовал Mandatesheep."Наконец-то люди начинают понимать, что Россия победит. Украинцы теперь в унынии. Актер Зеленский должен признать поражение, пока не погибло еще больше людей и еще что-то осталось", — отметил другой пользователь."Похоже, произойдет неизбежное, и Россия в конечном итоге возьмет под контроль весь регион Донбасса. Это будет еще одним огромным унижением для США и НАТО", — подытожил James scl.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854769460.html

https://ria.ru/20230228/boeviki-1854760299.html

https://ria.ru/20230227/damba-1854570148.html

украина

артемовск

сша

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украина, владимир зеленский, артемовск, в мире, вооруженные силы украины, нато, сша