Британцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского об Артемовске
В Великобритании предрекли поражение Украины после слов Зеленского об Артемовске
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского об ухудшении положения ВСУ в Артемовске.
"На Артемовском направлении ситуация становится все более сложной", — заявил политик.
Пользователи портала посчитали, что поражение Киева уже неизбежно, а также посоветовали украинскому лидеру вывести войска, пока это еще не поздно.
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"Все кончено. Украина бросает пушечное мясо в Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), не заботясь об жизнях солдат. Разумным подходом было бы вывести войска около двух недель назад, потери для Украины были очень высоки. В этом виноват Зеленский", — прокомментировал Denn.
"Любой человек поймет, что Украина проигрывает этот конфликт. США и их союзники будут сражаться до тех пор, пока от восточной Украины ничего не останется. Ужасно", — посетовал Mandatesheep.
"Наконец-то люди начинают понимать, что Россия победит. Украинцы теперь в унынии. Актер Зеленский должен признать поражение, пока не погибло еще больше людей и еще что-то осталось", — отметил другой пользователь.
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"Как уже говорилось много раз, люди должны смотреть правде в глаза. Украина не сможет победить, и США ее бросят, когда даже такие глупцы, как Нуланд, осознают ситуацию (так же, как они сделали это в Афганистане)", — написал RA.
"Похоже, произойдет неизбежное, и Россия в конечном итоге возьмет под контроль весь регион Донбасса. Это будет еще одним огромным унижением для США и НАТО", — подытожил James scl.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.