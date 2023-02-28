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Британцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 28.02.2023 (обновлено: 14:16 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/zelenskiy-1854821775.html
Британцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского об Артемовске
Британцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 28.02.2023
Британцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского об Артемовске
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского об ухудшении положения ВСУ в Артемовске. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:51
2023-02-28T14:16
украина
владимир зеленский
артемовск
в мире
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
нато
сша
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского об ухудшении положения ВСУ в Артемовске."На Артемовском направлении ситуация становится все более сложной", — заявил политик.Пользователи портала посчитали, что поражение Киева уже неизбежно, а также посоветовали украинскому лидеру вывести войска, пока это еще не поздно."Любой человек поймет, что Украина проигрывает этот конфликт. США и их союзники будут сражаться до тех пор, пока от восточной Украины ничего не останется. Ужасно", — посетовал Mandatesheep."Наконец-то люди начинают понимать, что Россия победит. Украинцы теперь в унынии. Актер Зеленский должен признать поражение, пока не погибло еще больше людей и еще что-то осталось", — отметил другой пользователь."Похоже, произойдет неизбежное, и Россия в конечном итоге возьмет под контроль весь регион Донбасса. Это будет еще одним огромным унижением для США и НАТО", — подытожил James scl.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854769460.html
https://ria.ru/20230228/boeviki-1854760299.html
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украина, владимир зеленский, артемовск, в мире, вооруженные силы украины, нато, сша
Украина, Владимир Зеленский, Артемовск, В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, НАТО, США
Британцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского об Артемовске

В Великобритании предрекли поражение Украины после слов Зеленского об Артемовске

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского об ухудшении положения ВСУ в Артемовске.
"На Артемовском направлении ситуация становится все более сложной", — заявил политик.
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Пользователи портала посчитали, что поражение Киева уже неизбежно, а также посоветовали украинскому лидеру вывести войска, пока это еще не поздно.
«

"Все кончено. Украина бросает пушечное мясо в Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), не заботясь об жизнях солдат. Разумным подходом было бы вывести войска около двух недель назад, потери для Украины были очень высоки. В этом виноват Зеленский", — прокомментировал Denn.

"Любой человек поймет, что Украина проигрывает этот конфликт. США и их союзники будут сражаться до тех пор, пока от восточной Украины ничего не останется. Ужасно", — посетовал Mandatesheep.
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"Наконец-то люди начинают понимать, что Россия победит. Украинцы теперь в унынии. Актер Зеленский должен признать поражение, пока не погибло еще больше людей и еще что-то осталось", — отметил другой пользователь.
«

"Как уже говорилось много раз, люди должны смотреть правде в глаза. Украина не сможет победить, и США ее бросят, когда даже такие глупцы, как Нуланд, осознают ситуацию (так же, как они сделали это в Афганистане)", — написал RA.

"Похоже, произойдет неизбежное, и Россия в конечном итоге возьмет под контроль весь регион Донбасса. Это будет еще одним огромным унижением для США и НАТО", — подытожил James scl.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийАртемовскВ миреВооруженные силы УкраиныНАТОСША
 
 
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