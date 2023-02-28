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В Кузбассе откроют 44 новых учреждения здравоохранения, заявил Цивилев - РИА Новости, 28.02.2023
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09:06 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/zdravookhranenie-1854764323.html
В Кузбассе откроют 44 новых учреждения здравоохранения, заявил Цивилев
В Кузбассе откроют 44 новых учреждения здравоохранения, заявил Цивилев - РИА Новости, 28.02.2023
В Кузбассе откроют 44 новых учреждения здравоохранения, заявил Цивилев
Кузбасс планирует открыть в текущем году 44 новых учреждения здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:06
2023-02-28T09:06
общество
здоровье - общество
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 28 фев - РИА Новости. Кузбасс планирует открыть в текущем году 44 новых учреждения здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В 2023 году в Кузбассе по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" будут открыты 42 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Также завершится строительство поликлиники Промышленновской районной больницы и трехэтажной поликлиники в микрорайоне Абашево в Новокузнецке", – говорится в сообщении. Уточняется, что медучреждения региона получат 47 автомобилей. В больницах и поликлиниках начнут работать 245 новых единиц техники. "Мы системно проводим модернизацию первичного звена здравоохранения Кузбасса. В 2023 году откроем 44 новых учреждения здравоохранения. Важно, что основная часть оборудования, которая поступит в медицинские организации, - российского производства. По своему функционалу такая медтехника ничуть не уступает импортным аналогам. Наша главная цель - сделать современные медицинские технологии более доступными для жителей Кузбасса, и чтобы врачи получили возможность оказывать своевременную и качественную помощь для жителей всех населенных пунктов", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. До конца года в планах также закончить реконструкцию поликлиники Ижморской районной больницы и стационарного отделения Чебулинской райбольницы. В зданиях заменят инженерные коммуникации, выполнят перепланировку, внутреннюю отделку помещений, установят современное оборудование. По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" в текущем году запланирован капитальный ремонт 19 объектов. Работы уже ведутся в поликлиниках Анжеро-Судженской и Мысковской городской больниц, двух поликлиниках Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г.П. Курбатова и врачебной амбулатории поселка Артышта Прокопьевского округа. Продолжится и переоснащение медицинских организаций Кузбасса. Будет приобретено 245 единиц техники: рентген-аппараты, УЗИ, флюорографы, маммографы и другое оборудование. Для сельских территорий закупают новые автомобили: до конца марта ожидается поставка 20 транспортных средств. Программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" начала действовать с 2021 года. Всего за это время в Кузбассе введено в эксплуатацию 94 фельдшерско-акушерских пункта, закуплено 1452 единицы медицинского оборудования, 175 автомобилей. Кроме этого, отремонтированы 24 медицинские организации.
https://ria.ru/20230216/dorogi-1852387041.html
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общество, здоровье - общество, сергей цивилев, кемеровская область
Общество, Здоровье - Общество, Сергей Цивилев, Кемеровская область
В Кузбассе откроют 44 новых учреждения здравоохранения, заявил Цивилев

Губернатор Цивилев: в этом году в Кузбассе откроют 44 новых учреждения здравоохранения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 28 фев - РИА Новости. Кузбасс планирует открыть в текущем году 44 новых учреждения здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"В 2023 году в Кузбассе по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" будут открыты 42 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Также завершится строительство поликлиники Промышленновской районной больницы и трехэтажной поликлиники в микрорайоне Абашево в Новокузнецке", – говорится в сообщении.
Кузбасс - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Кузбасс направит средства на модернизацию дорог
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Уточняется, что медучреждения региона получат 47 автомобилей. В больницах и поликлиниках начнут работать 245 новых единиц техники.
"Мы системно проводим модернизацию первичного звена здравоохранения Кузбасса. В 2023 году откроем 44 новых учреждения здравоохранения. Важно, что основная часть оборудования, которая поступит в медицинские организации, - российского производства. По своему функционалу такая медтехника ничуть не уступает импортным аналогам. Наша главная цель - сделать современные медицинские технологии более доступными для жителей Кузбасса, и чтобы врачи получили возможность оказывать своевременную и качественную помощь для жителей всех населенных пунктов", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
До конца года в планах также закончить реконструкцию поликлиники Ижморской районной больницы и стационарного отделения Чебулинской райбольницы. В зданиях заменят инженерные коммуникации, выполнят перепланировку, внутреннюю отделку помещений, установят современное оборудование.
По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" в текущем году запланирован капитальный ремонт 19 объектов. Работы уже ведутся в поликлиниках Анжеро-Судженской и Мысковской городской больниц, двух поликлиниках Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г.П. Курбатова и врачебной амбулатории поселка Артышта Прокопьевского округа. Продолжится и переоснащение медицинских организаций Кузбасса. Будет приобретено 245 единиц техники: рентген-аппараты, УЗИ, флюорографы, маммографы и другое оборудование. Для сельских территорий закупают новые автомобили: до конца марта ожидается поставка 20 транспортных средств.
Программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" начала действовать с 2021 года. Всего за это время в Кузбассе введено в эксплуатацию 94 фельдшерско-акушерских пункта, закуплено 1452 единицы медицинского оборудования, 175 автомобилей. Кроме этого, отремонтированы 24 медицинские организации.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в новом многопрофильном больничном комплексе в Междуреченске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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ОбществоЗдоровье - ОбществоСергей ЦивилевКемеровская область
 
 
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