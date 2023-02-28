https://ria.ru/20230228/zdravookhranenie-1854764323.html

В Кузбассе откроют 44 новых учреждения здравоохранения, заявил Цивилев

В Кузбассе откроют 44 новых учреждения здравоохранения, заявил Цивилев - РИА Новости, 28.02.2023

В Кузбассе откроют 44 новых учреждения здравоохранения, заявил Цивилев

Кузбасс планирует открыть в текущем году 44 новых учреждения здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:06

2023-02-28T09:06

2023-02-28T09:06

общество

здоровье - общество

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 28 фев - РИА Новости. Кузбасс планирует открыть в текущем году 44 новых учреждения здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В 2023 году в Кузбассе по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" будут открыты 42 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Также завершится строительство поликлиники Промышленновской районной больницы и трехэтажной поликлиники в микрорайоне Абашево в Новокузнецке", – говорится в сообщении. Уточняется, что медучреждения региона получат 47 автомобилей. В больницах и поликлиниках начнут работать 245 новых единиц техники. "Мы системно проводим модернизацию первичного звена здравоохранения Кузбасса. В 2023 году откроем 44 новых учреждения здравоохранения. Важно, что основная часть оборудования, которая поступит в медицинские организации, - российского производства. По своему функционалу такая медтехника ничуть не уступает импортным аналогам. Наша главная цель - сделать современные медицинские технологии более доступными для жителей Кузбасса, и чтобы врачи получили возможность оказывать своевременную и качественную помощь для жителей всех населенных пунктов", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. До конца года в планах также закончить реконструкцию поликлиники Ижморской районной больницы и стационарного отделения Чебулинской райбольницы. В зданиях заменят инженерные коммуникации, выполнят перепланировку, внутреннюю отделку помещений, установят современное оборудование. По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" в текущем году запланирован капитальный ремонт 19 объектов. Работы уже ведутся в поликлиниках Анжеро-Судженской и Мысковской городской больниц, двух поликлиниках Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г.П. Курбатова и врачебной амбулатории поселка Артышта Прокопьевского округа. Продолжится и переоснащение медицинских организаций Кузбасса. Будет приобретено 245 единиц техники: рентген-аппараты, УЗИ, флюорографы, маммографы и другое оборудование. Для сельских территорий закупают новые автомобили: до конца марта ожидается поставка 20 транспортных средств. Программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" начала действовать с 2021 года. Всего за это время в Кузбассе введено в эксплуатацию 94 фельдшерско-акушерских пункта, закуплено 1452 единицы медицинского оборудования, 175 автомобилей. Кроме этого, отремонтированы 24 медицинские организации.

https://ria.ru/20230216/dorogi-1852387041.html

https://ria.ru/20230210/kompleks-1851135103.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, сергей цивилев, кемеровская область