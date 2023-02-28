https://ria.ru/20230228/zarin-1854755401.html
НАТО хочет поставить на Украину антидоты от зарина, заявили в Минобороны
НАТО хочет поставить на Украину антидоты от зарина, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.02.2023
НАТО хочет поставить на Украину антидоты от зарина, заявили в Минобороны
Евроатлантический координационный центр (структура в составе НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты, в приоритете - антидоты от... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:08
2023-02-28T08:08
2023-02-28T08:08
специальная военная операция на украине
украина
сша
игорь кириллов
нато
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Евроатлантический координационный центр (структура в составе НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты, в приоритете - антидоты от зарина и зомана, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Ранее Кириллов сообщил, что США и их пособники намереваются провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. "Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты <…> Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман – 600 тысяч ампул, противосудорожным препаратам – 3 миллиона таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона – 750 тысяч флаконов", - сказал он.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854754380.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a357ff4dcda493d47a8533d213716bbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, игорь кириллов, нато, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Игорь Кириллов, НАТО, Вооруженные силы РФ, В мире
НАТО хочет поставить на Украину антидоты от зарина, заявили в Минобороны
Минобороны: НАТО запланировала поставки на Украину антидотов от зарина