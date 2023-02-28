https://ria.ru/20230228/zarin-1854755401.html

НАТО хочет поставить на Украину антидоты от зарина, заявили в Минобороны

НАТО хочет поставить на Украину антидоты от зарина, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.02.2023

НАТО хочет поставить на Украину антидоты от зарина, заявили в Минобороны

Евроатлантический координационный центр (структура в составе НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты, в приоритете - антидоты от... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:08

2023-02-28T08:08

2023-02-28T08:08

специальная военная операция на украине

украина

сша

игорь кириллов

нато

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Евроатлантический координационный центр (структура в составе НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты, в приоритете - антидоты от зарина и зомана, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Ранее Кириллов сообщил, что США и их пособники намереваются провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. "Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты <…> Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман – 600 тысяч ампул, противосудорожным препаратам – 3 миллиона таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона – 750 тысяч флаконов", - сказал он.

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854754380.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, игорь кириллов, нато, вооруженные силы рф, в мире