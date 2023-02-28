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НАТО хочет поставить на Украину антидоты от зарина, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/zarin-1854755401.html
НАТО хочет поставить на Украину антидоты от зарина, заявили в Минобороны
НАТО хочет поставить на Украину антидоты от зарина, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.02.2023
НАТО хочет поставить на Украину антидоты от зарина, заявили в Минобороны
Евроатлантический координационный центр (структура в составе НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты, в приоритете - антидоты от... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:08
2023-02-28T08:08
специальная военная операция на украине
украина
сша
игорь кириллов
нато
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Евроатлантический координационный центр (структура в составе НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты, в приоритете - антидоты от зарина и зомана, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Ранее Кириллов сообщил, что США и их пособники намереваются провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. "Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты &lt;…&gt; Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман – 600 тысяч ампул, противосудорожным препаратам – 3 миллиона таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона – 750 тысяч флаконов", - сказал он.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854754380.html
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украина, сша, игорь кириллов, нато, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Игорь Кириллов, НАТО, Вооруженные силы РФ, В мире
НАТО хочет поставить на Украину антидоты от зарина, заявили в Минобороны

Минобороны: НАТО запланировала поставки на Украину антидотов от зарина

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Евроатлантический координационный центр (структура в составе НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты, в приоритете - антидоты от зарина и зомана, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Ранее Кириллов сообщил, что США и их пособники намереваются провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов.
"Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты <…> Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман – 600 тысяч ампул, противосудорожным препаратам – 3 миллиона таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона – 750 тысяч флаконов", - сказал он.
Брифинг начальника войск РХБЗ И.Кириллова - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
США готовят на Украине провокацию с химикатами, заявили в Минобороны
Вчера, 08:03
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАИгорь КирилловНАТОВооруженные силы РФВ мире
 
 
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