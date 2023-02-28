https://ria.ru/20230228/zabor-1854875386.html

Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией

Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией - РИА Новости, 28.02.2023

Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией

Строительство заграждения началось на финско-российской границе в районе пограничного перехода Иматра-Светогорск, сообщает общественная телерадиовещательная... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:54

2023-02-28T15:54

2023-02-28T15:54

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Строительство заграждения началось на финско-российской границе в районе пограничного перехода Иматра-Светогорск, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ. В понедельник деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода Иматра", - говорится в сообщении. Уточняется, что в районе Иматры будет возведен трехкилометровый тестовый участок. Рядом с ограждением построят дорогу для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ, на некоторых участках установят освещение и громкоговорители, говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, кабмин Финляндии выделил в бюджете 2023 года 139 миллионов евро на строительство ограждения на российской границе. По оценкам пограничников, этой суммы будет достаточно для строительства примерно 70 километров барьерного ограждения. Из них 52 километра будут расположены в юго-восточной Финляндии, где расположены самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе, восемь километров - в Северной Карелии и пять километров - в Кайнуу и Лапландии. Строительство будет осуществляться в 2023-2024 годах, уточнили пограничники.

https://ria.ru/20230223/tanki-1853972448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия, северная карелия (финляндия)