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Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией - РИА Новости, 28.02.2023
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15:54 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/zabor-1854875386.html
Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией
Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией - РИА Новости, 28.02.2023
Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией
Строительство заграждения началось на финско-российской границе в районе пограничного перехода Иматра-Светогорск, сообщает общественная телерадиовещательная... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:54
2023-02-28T15:54
в мире
финляндия
россия
северная карелия (финляндия)
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Строительство заграждения началось на финско-российской границе в районе пограничного перехода Иматра-Светогорск, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ. В понедельник деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода Иматра", - говорится в сообщении. Уточняется, что в районе Иматры будет возведен трехкилометровый тестовый участок. Рядом с ограждением построят дорогу для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ, на некоторых участках установят освещение и громкоговорители, говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, кабмин Финляндии выделил в бюджете 2023 года 139 миллионов евро на строительство ограждения на российской границе. По оценкам пограничников, этой суммы будет достаточно для строительства примерно 70 километров барьерного ограждения. Из них 52 километра будут расположены в юго-восточной Финляндии, где расположены самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе, восемь километров - в Северной Карелии и пять километров - в Кайнуу и Лапландии. Строительство будет осуществляться в 2023-2024 годах, уточнили пограничники.
https://ria.ru/20230223/tanki-1853972448.html
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в мире, финляндия, россия, северная карелия (финляндия)
В мире, Финляндия, Россия, Северная Карелия (Финляндия)
Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией

YLE: Финляндия начала строительство забора на границе с Россией у КПП Иматра-Светогорск

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Строительство заграждения началось на финско-российской границе в районе пограничного перехода Иматра-Светогорск, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
"Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ. В понедельник деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода Иматра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в районе Иматры будет возведен трехкилометровый тестовый участок.
Рядом с ограждением построят дорогу для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ, на некоторых участках установят освещение и громкоговорители, говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, кабмин Финляндии выделил в бюджете 2023 года 139 миллионов евро на строительство ограждения на российской границе. По оценкам пограничников, этой суммы будет достаточно для строительства примерно 70 километров барьерного ограждения. Из них 52 километра будут расположены в юго-восточной Финляндии, где расположены самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе, восемь километров - в Северной Карелии и пять километров - в Кайнуу и Лапландии. Строительство будет осуществляться в 2023-2024 годах, уточнили пограничники.
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