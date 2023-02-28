https://ria.ru/20230228/yaponiya-1854749001.html
Япония заморозила активы 39 человек и 73 организаций из России
Япония заморозила активы 39 человек и 73 организаций из России - РИА Новости, 28.02.2023
Япония заморозила активы 39 человек и 73 организаций из России
Токио замораживает активы 39 человек и 73 организаций из России, а также девяти сотрудников администраций Херсонской области, ДНР и ЛНР, сообщил МИД Японии. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T05:40
2023-02-28T05:40
2023-02-28T10:01
россия
япония
токио
виктор горемыкин
борис рапопорт
рамзан кадыров
ульяновский автомобильный завод (уаз)
балтийский завод
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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Токио замораживает активы 39 человек и 73 организаций из России, а также девяти сотрудников администраций Херсонской области, ДНР и ЛНР, сообщил МИД Японии.В числе тех, кто попал под ограничения, — заместитель министра обороны Виктор Горемыкин, сотрудники администрации президента России Александр Харичев и Борис Рапопорт, начальник Главного вычислительного центра Генерального штаба Вооруженных сил Роберт Баранов, двоюродный брат Рамзана Кадырова, секретарь совбеза Чечни Турпал-Али Ибрагимов, президент концерна "Калашников" Алан Лушников и другие.Кроме того, в списке — председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, а также Владимир Бобрищев, Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Василий Носков, Тимур Саматов и Константин Завизенов из ЛНР, Денис Курашов, Дмитрий Шмелев из ДНР.Среди организаций, чьи счета замораживает Япония, НПО "Квант", компании "Лахта парк" и "Лахта Плаза", АО "Петровский электромеханический завод "Молот", Саратовский радиоприборный завод, Завод Кулакова, АО НИИ Мортеплотехники, Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", АО "Электротяга", Ступинское машиностроительное производственное предприятие (СМПП), Улан-Удэнский авиационный завод, ЦМКБ "Алмаз", Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, КБ "Вымпел", "Судоэкспорт", морское бюро машиностроения "Малахит", "Красное Сормово".Под санкции также попали "Росбанк" и группа "Вагнер", в отношении которой ввели экспортные ограничения.Кроме того, в списке значатся Федеральный центр двойных технологий "Союз", Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича, холдинговая компания "Ак Барс", Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН (Южно-Сахалинск), компания "Системы биологического синтеза", Физико-технологический институт имени К.А. Валиева РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, компания Kraftway, НПК "Оптолинк" и другие.Всего в списке оказались 48 физических лиц, 73 организации и "Росбанк" (заморозка активов, если они будут обнаружены), а также еще 21 организация (экспортные ограничения).За все время Япония заморозила активы 987 россиян, в том числе 304 представителей новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, запретила экспорт в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. После начала российской спецоперации США и их союзники усилили санкционное давление на Москву. Число ограничений достигает десятков тысяч, хотя в Вашингтоне и европейских столицах признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854621871.html
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854703843.html
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россия, япония, токио, виктор горемыкин, борис рапопорт, рамзан кадыров, ульяновский автомобильный завод (уаз), балтийский завод
Россия, Япония, Токио, Виктор Горемыкин, Борис Рапопорт, Рамзан Кадыров, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Балтийский завод
ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Токио замораживает активы 39 человек и 73 организаций из России, а также девяти сотрудников администраций Херсонской области, ДНР и ЛНР, сообщил МИД Японии.
В числе тех, кто попал под ограничения, — заместитель министра обороны Виктор Горемыкин
, сотрудники администрации президента России Александр Харичев и Борис Рапопорт
, начальник Главного вычислительного центра Генерального штаба Вооруженных сил Роберт Баранов, двоюродный брат Рамзана Кадырова
, секретарь совбеза Чечни Турпал-Али Ибрагимов, президент концерна "Калашников" Алан Лушников и другие.
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Кроме того, в списке — председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, а также Владимир Бобрищев, Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Василий Носков, Тимур Саматов и Константин Завизенов из ЛНР, Денис Курашов, Дмитрий Шмелев из ДНР.
Среди организаций, чьи счета замораживает Япония, НПО "Квант", компании "Лахта парк" и "Лахта Плаза", АО "Петровский электромеханический завод "Молот", Саратовский радиоприборный завод, Завод Кулакова, АО НИИ Мортеплотехники, Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", АО "Электротяга", Ступинское машиностроительное производственное предприятие (СМПП), Улан-Удэнский авиационный завод, ЦМКБ "Алмаз", Балтийский завод
, Адмиралтейские верфи
, КБ "Вымпел", "Судоэкспорт", морское бюро машиностроения "Малахит", "Красное Сормово
".
Под санкции также попали "Росбанк" и группа "Вагнер", в отношении которой ввели экспортные ограничения.
Кроме того, в списке значатся Федеральный центр двойных технологий "Союз", Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича, холдинговая компания "Ак Барс", Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН (Южно-Сахалинск), компания "Системы биологического синтеза", Физико-технологический институт имени К.А. Валиева РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, компания Kraftway, НПК "Оптолинк" и другие.
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Всего в списке оказались 48 физических лиц, 73 организации и "Росбанк" (заморозка активов, если они будут обнаружены), а также еще 21 организация (экспортные ограничения).
За все время Япония заморозила активы 987 россиян, в том числе 304 представителей новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, запретила экспорт в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.
После начала российской спецоперации США и их союзники усилили санкционное давление на Москву
. Число ограничений достигает десятков тысяч, хотя в Вашингтоне и европейских столицах признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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