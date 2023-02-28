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Япония заморозила активы 39 человек и 73 организаций из России - РИА Новости, 28.02.2023
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05:40 28.02.2023 (обновлено: 10:01 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/yaponiya-1854749001.html
Япония заморозила активы 39 человек и 73 организаций из России
Япония заморозила активы 39 человек и 73 организаций из России - РИА Новости, 28.02.2023
Япония заморозила активы 39 человек и 73 организаций из России
Токио замораживает активы 39 человек и 73 организаций из России, а также девяти сотрудников администраций Херсонской области, ДНР и ЛНР, сообщил МИД Японии. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T05:40
2023-02-28T10:01
россия
япония
токио
виктор горемыкин
борис рапопорт
рамзан кадыров
ульяновский автомобильный завод (уаз)
балтийский завод
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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Токио замораживает активы 39 человек и 73 организаций из России, а также девяти сотрудников администраций Херсонской области, ДНР и ЛНР, сообщил МИД Японии.В числе тех, кто попал под ограничения, — заместитель министра обороны Виктор Горемыкин, сотрудники администрации президента России Александр Харичев и Борис Рапопорт, начальник Главного вычислительного центра Генерального штаба Вооруженных сил Роберт Баранов, двоюродный брат Рамзана Кадырова, секретарь совбеза Чечни Турпал-Али Ибрагимов, президент концерна "Калашников" Алан Лушников и другие.Кроме того, в списке — председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, а также Владимир Бобрищев, Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Василий Носков, Тимур Саматов и Константин Завизенов из ЛНР, Денис Курашов, Дмитрий Шмелев из ДНР.Среди организаций, чьи счета замораживает Япония, НПО "Квант", компании "Лахта парк" и "Лахта Плаза", АО "Петровский электромеханический завод "Молот", Саратовский радиоприборный завод, Завод Кулакова, АО НИИ Мортеплотехники, Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", АО "Электротяга", Ступинское машиностроительное производственное предприятие (СМПП), Улан-Удэнский авиационный завод, ЦМКБ "Алмаз", Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, КБ "Вымпел", "Судоэкспорт", морское бюро машиностроения "Малахит", "Красное Сормово".Под санкции также попали "Росбанк" и группа "Вагнер", в отношении которой ввели экспортные ограничения.Кроме того, в списке значатся Федеральный центр двойных технологий "Союз", Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича, холдинговая компания "Ак Барс", Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН (Южно-Сахалинск), компания "Системы биологического синтеза", Физико-технологический институт имени К.А. Валиева РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, компания Kraftway, НПК "Оптолинк" и другие.Всего в списке оказались 48 физических лиц, 73 организации и "Росбанк" (заморозка активов, если они будут обнаружены), а также еще 21 организация (экспортные ограничения).За все время Япония заморозила активы 987 россиян, в том числе 304 представителей новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, запретила экспорт в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. После начала российской спецоперации США и их союзники усилили санкционное давление на Москву. Число ограничений достигает десятков тысяч, хотя в Вашингтоне и европейских столицах признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854621871.html
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россия, япония, токио, виктор горемыкин, борис рапопорт, рамзан кадыров, ульяновский автомобильный завод (уаз), балтийский завод
Россия, Япония, Токио, Виктор Горемыкин, Борис Рапопорт, Рамзан Кадыров, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Балтийский завод
Япония заморозила активы 39 человек и 73 организаций из России

МИД Японии сообщил о заморозке активов 39 человек и 73 организаций из России

CC BY-SA 3.0 / Rs1421 / Ministry-of-Foreign-Affairs-JapanЗдание Министерства иностранных дел Японии
Здание Министерства иностранных дел Японии - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
CC BY-SA 3.0 / Rs1421 / Ministry-of-Foreign-Affairs-Japan
Здание Министерства иностранных дел Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Токио замораживает активы 39 человек и 73 организаций из России, а также девяти сотрудников администраций Херсонской области, ДНР и ЛНР, сообщил МИД Японии.
В числе тех, кто попал под ограничения, — заместитель министра обороны Виктор Горемыкин, сотрудники администрации президента России Александр Харичев и Борис Рапопорт, начальник Главного вычислительного центра Генерального штаба Вооруженных сил Роберт Баранов, двоюродный брат Рамзана Кадырова, секретарь совбеза Чечни Турпал-Али Ибрагимов, президент концерна "Калашников" Алан Лушников и другие.
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Кроме того, в списке — председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, а также Владимир Бобрищев, Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Василий Носков, Тимур Саматов и Константин Завизенов из ЛНР, Денис Курашов, Дмитрий Шмелев из ДНР.
Среди организаций, чьи счета замораживает Япония, НПО "Квант", компании "Лахта парк" и "Лахта Плаза", АО "Петровский электромеханический завод "Молот", Саратовский радиоприборный завод, Завод Кулакова, АО НИИ Мортеплотехники, Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", АО "Электротяга", Ступинское машиностроительное производственное предприятие (СМПП), Улан-Удэнский авиационный завод, ЦМКБ "Алмаз", Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, КБ "Вымпел", "Судоэкспорт", морское бюро машиностроения "Малахит", "Красное Сормово".
Под санкции также попали "Росбанк" и группа "Вагнер", в отношении которой ввели экспортные ограничения.
Кроме того, в списке значатся Федеральный центр двойных технологий "Союз", Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича, холдинговая компания "Ак Барс", Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН (Южно-Сахалинск), компания "Системы биологического синтеза", Физико-технологический институт имени К.А. Валиева РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, компания Kraftway, НПК "Оптолинк" и другие.
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Всего в списке оказались 48 физических лиц, 73 организации и "Росбанк" (заморозка активов, если они будут обнаружены), а также еще 21 организация (экспортные ограничения).
За все время Япония заморозила активы 987 россиян, в том числе 304 представителей новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, запретила экспорт в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.
После начала российской спецоперации США и их союзники усилили санкционное давление на Москву. Число ограничений достигает десятков тысяч, хотя в Вашингтоне и европейских столицах признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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