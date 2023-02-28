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В Омской области сотрудник ППС случайно подстрелил коллегу - РИА Новости, 28.02.2023
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08:30 28.02.2023 (обновлено: 10:50 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/vystrel-1854760435.html
В Омской области сотрудник ППС случайно подстрелил коллегу
В Омской области сотрудник ППС случайно подстрелил коллегу - РИА Новости, 28.02.2023
В Омской области сотрудник ППС случайно подстрелил коллегу
Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД по Калачинскому району Омской области случайно выстрелил в живот своему коллеге, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:30
2023-02-28T10:50
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 28 фев — РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД по Калачинскому району Омской области случайно выстрелил в живот своему коллеге, рассказали в пресс-службе областного управления ведомства."Сотрудник допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги. Пострадавший с огнестрельным ранением брюшной полости незамедлительно доставлен в хирургическое отделение центральной районной больницы", — говорится в пресс-релизе.Инцидент произошел около 23:00 (20:00 мск) 27 февраля на улице Петра Ильичева в Калачинске.Начальник УМВД России по Омской области Вячеслав Крючков назначил служебную проверку, чтобы выяснить другие обстоятельства происшествия.Как отмечается в пресс-релизе, выстрелившего сотрудника, его непосредственных руководителей, а также полицейских, ответственных за служебную подготовку, привлекут к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.
https://ria.ru/20230225/arest-1854306134.html
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происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
В Омской области сотрудник ППС случайно подстрелил коллегу

В Омской области сотрудник ППС случайно выстрелил в живот коллеге

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОМСК, 28 фев — РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД по Калачинскому району Омской области случайно выстрелил в живот своему коллеге, рассказали в пресс-службе областного управления ведомства.
"Сотрудник допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги. Пострадавший с огнестрельным ранением брюшной полости незамедлительно доставлен в хирургическое отделение центральной районной больницы", — говорится в пресс-релизе.
Инцидент произошел около 23:00 (20:00 мск) 27 февраля на улице Петра Ильичева в Калачинске.
Начальник УМВД России по Омской области Вячеслав Крючков назначил служебную проверку, чтобы выяснить другие обстоятельства происшествия.
Как отмечается в пресс-релизе, выстрелившего сотрудника, его непосредственных руководителей, а также полицейских, ответственных за служебную подготовку, привлекут к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.
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