https://ria.ru/20230228/vystrel-1854760435.html

В Омской области сотрудник ППС случайно подстрелил коллегу

В Омской области сотрудник ППС случайно подстрелил коллегу - РИА Новости, 28.02.2023

В Омской области сотрудник ППС случайно подстрелил коллегу

Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД по Калачинскому району Омской области случайно выстрелил в живот своему коллеге, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:30

2023-02-28T08:30

2023-02-28T10:50

происшествия

омская область

россия

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ОМСК, 28 фев — РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД по Калачинскому району Омской области случайно выстрелил в живот своему коллеге, рассказали в пресс-службе областного управления ведомства."Сотрудник допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги. Пострадавший с огнестрельным ранением брюшной полости незамедлительно доставлен в хирургическое отделение центральной районной больницы", — говорится в пресс-релизе.Инцидент произошел около 23:00 (20:00 мск) 27 февраля на улице Петра Ильичева в Калачинске.Начальник УМВД России по Омской области Вячеслав Крючков назначил служебную проверку, чтобы выяснить другие обстоятельства происшествия.Как отмечается в пресс-релизе, выстрелившего сотрудника, его непосредственных руководителей, а также полицейских, ответственных за служебную подготовку, привлекут к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

https://ria.ru/20230225/arest-1854306134.html

омская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омская область, россия