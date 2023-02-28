https://ria.ru/20230228/vvp-1854961024.html

Глава ВТБ спрогнозировал темпы роста ВВП России в 2023 году

Глава ВТБ спрогнозировал темпы роста ВВП России в 2023 году - РИА Новости, 28.02.2023

Глава ВТБ спрогнозировал темпы роста ВВП России в 2023 году

Темпы роста ВВП в России в этом году будут близки к нулевым - показатель сложно назвать и оптимальным, и катастрофичным, заявил глава ВТБ Андрей Костин,... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T19:47

2023-02-28T19:47

2023-02-28T19:47

втб

экономика

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Темпы роста ВВП в России в этом году будут близки к нулевым - показатель сложно назвать и оптимальным, и катастрофичным, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики". Прогноз Минэкономразвития на 2023-2025 годы предполагает снижение ВВП РФ в текущем году на 0,8%, замедление инфляции до 5,5% (с 11,9% в 2022 году). При этом не так давно министр экономического развития Максим Решетников говорил, что текущие оценки по динамике экономики России на этот год оптимистичнее прежних. Ожидается, что министерство в апреле представит в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.

https://ria.ru/20230103/vvp-1842895943.html

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втб, экономика, андрей костин (банкир)