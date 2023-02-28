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Глава ВТБ спрогнозировал темпы роста ВВП России в 2023 году - РИА Новости, 28.02.2023
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19:47 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/vvp-1854961024.html
Глава ВТБ спрогнозировал темпы роста ВВП России в 2023 году
Глава ВТБ спрогнозировал темпы роста ВВП России в 2023 году - РИА Новости, 28.02.2023
Глава ВТБ спрогнозировал темпы роста ВВП России в 2023 году
Темпы роста ВВП в России в этом году будут близки к нулевым - показатель сложно назвать и оптимальным, и катастрофичным, заявил глава ВТБ Андрей Костин,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:47
2023-02-28T19:47
втб
экономика
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Темпы роста ВВП в России в этом году будут близки к нулевым - показатель сложно назвать и оптимальным, и катастрофичным, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики". Прогноз Минэкономразвития на 2023-2025 годы предполагает снижение ВВП РФ в текущем году на 0,8%, замедление инфляции до 5,5% (с 11,9% в 2022 году). При этом не так давно министр экономического развития Максим Решетников говорил, что текущие оценки по динамике экономики России на этот год оптимистичнее прежних. Ожидается, что министерство в апреле представит в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.
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втб, экономика, андрей костин (банкир)
ВТБ, Экономика, Андрей Костин (банкир)
Глава ВТБ спрогнозировал темпы роста ВВП России в 2023 году

Глава ВТБ Костин заявил, что темпы роста ВВП России будут близки к нулевым в 2023 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Темпы роста ВВП в России в этом году будут близки к нулевым - показатель сложно назвать и оптимальным, и катастрофичным, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики".
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"Экономика выстояла и продолжает работать. Год назад многие из нас увились бы, узнав, что в условиях беспрецедентных санкций падение российского ВВП за год составит лишь около 2,1%, а курс рубля практически не изменится. В этом году, по нашим оценкам, темпы роста будут близки к нулевым, что, конечно, не оптимально, но и никак не катастрофа", - сказал Костин.
Прогноз Минэкономразвития на 2023-2025 годы предполагает снижение ВВП РФ в текущем году на 0,8%, замедление инфляции до 5,5% (с 11,9% в 2022 году). При этом не так давно министр экономического развития Максим Решетников говорил, что текущие оценки по динамике экономики России на этот год оптимистичнее прежних. Ожидается, что министерство в апреле представит в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.
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