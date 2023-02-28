https://ria.ru/20230228/vtb-1854959102.html

ВТБ протестирует обращение цифрового рубля среди своих сотрудников

ВТБ протестирует обращение цифрового рубля среди своих сотрудников - РИА Новости, 28.02.2023

ВТБ протестирует обращение цифрового рубля среди своих сотрудников

ВТБ в ближайшее время начнет тестировать операции с цифровым рублем среди своих сотрудников, заявил глава банка Андрей Костин. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T19:42

2023-02-28T19:42

2023-02-28T19:42

экономика

технологии

андрей костин (банкир)

втб

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВТБ в ближайшее время начнет тестировать операции с цифровым рублем среди своих сотрудников, заявил глава банка Андрей Костин. "В апреле предстоит важнейший этап: ЦБ начнет тестировать работу с цифровым рублем на реальных клиентах банков. В ближайшее время ВТБ начнет тестировать операции с цифровым рублем среди своих сотрудников", - сказал он, выступая в ходе форума "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики". Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено Банком России в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.

https://ria.ru/20230119/vtb-1845941877.html

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экономика, технологии, андрей костин (банкир), втб, центральный банк рф (цб рф)