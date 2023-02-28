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ВТБ протестирует обращение цифрового рубля среди своих сотрудников - РИА Новости, 28.02.2023
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19:42 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/vtb-1854959102.html
ВТБ протестирует обращение цифрового рубля среди своих сотрудников
ВТБ протестирует обращение цифрового рубля среди своих сотрудников - РИА Новости, 28.02.2023
ВТБ протестирует обращение цифрового рубля среди своих сотрудников
ВТБ в ближайшее время начнет тестировать операции с цифровым рублем среди своих сотрудников, заявил глава банка Андрей Костин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:42
2023-02-28T19:42
экономика
технологии
андрей костин (банкир)
втб
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВТБ в ближайшее время начнет тестировать операции с цифровым рублем среди своих сотрудников, заявил глава банка Андрей Костин. "В апреле предстоит важнейший этап: ЦБ начнет тестировать работу с цифровым рублем на реальных клиентах банков. В ближайшее время ВТБ начнет тестировать операции с цифровым рублем среди своих сотрудников", - сказал он, выступая в ходе форума "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики". Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено Банком России в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.
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экономика, технологии, андрей костин (банкир), втб, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ВТБ протестирует обращение цифрового рубля среди своих сотрудников

Костин сообщил, что ВТБ скоро протестирует обращение цифрового рубля среди сотрудников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВТБ в ближайшее время начнет тестировать операции с цифровым рублем среди своих сотрудников, заявил глава банка Андрей Костин.
"В апреле предстоит важнейший этап: ЦБ начнет тестировать работу с цифровым рублем на реальных клиентах банков. В ближайшее время ВТБ начнет тестировать операции с цифровым рублем среди своих сотрудников", - сказал он, выступая в ходе форума "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики".
Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено Банком России в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.
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ЭкономикаТехнологииАндрей Костин (банкир)ВТБЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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