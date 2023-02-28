https://ria.ru/20230228/vtb-1854959102.html
ВТБ протестирует обращение цифрового рубля среди своих сотрудников
ВТБ протестирует обращение цифрового рубля среди своих сотрудников - РИА Новости, 28.02.2023
ВТБ протестирует обращение цифрового рубля среди своих сотрудников
ВТБ в ближайшее время начнет тестировать операции с цифровым рублем среди своих сотрудников, заявил глава банка Андрей Костин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:42
2023-02-28T19:42
2023-02-28T19:42
экономика
технологии
андрей костин (банкир)
втб
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВТБ в ближайшее время начнет тестировать операции с цифровым рублем среди своих сотрудников, заявил глава банка Андрей Костин. "В апреле предстоит важнейший этап: ЦБ начнет тестировать работу с цифровым рублем на реальных клиентах банков. В ближайшее время ВТБ начнет тестировать операции с цифровым рублем среди своих сотрудников", - сказал он, выступая в ходе форума "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики". Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено Банком России в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.
https://ria.ru/20230119/vtb-1845941877.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, андрей костин (банкир), втб, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ВТБ протестирует обращение цифрового рубля среди своих сотрудников
Костин сообщил, что ВТБ скоро протестирует обращение цифрового рубля среди сотрудников