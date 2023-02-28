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ВСУ потеряли до 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 28.02.2023 (обновлено: 15:29 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/vsu-1854865654.html
ВСУ потеряли до 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 28.02.2023
ВСУ потеряли до 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла комплексное огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:21
2023-02-28T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла комплексное огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара, Шевченко в ДНР и возле Зеленого Гая на Запорожье, в результате противник потерял за сутки до 45 военнослужащих убитыми и ранеными, 5 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили во вторник в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника составили до 45-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВСУ потеряли до 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях, две БМП

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла комплексное огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара, Шевченко в ДНР и возле Зеленого Гая на Запорожье, в результате противник потерял за сутки до 45 военнослужащих убитыми и ранеными, 5 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника составили до 45-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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