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ВСУ потеряли до 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 28.02.2023

ВСУ потеряли до 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла комплексное огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара,... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:21

2023-02-28T15:21

2023-02-28T15:29

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла комплексное огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара, Шевченко в ДНР и возле Зеленого Гая на Запорожье, в результате противник потерял за сутки до 45 военнослужащих убитыми и ранеными, 5 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили во вторник в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника составили до 45-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, киев, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, запорожская область