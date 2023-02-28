https://ria.ru/20230228/vsu-1854838531.html
В Раде назвали предположительный маршрут контрнаступления ВСУ
В Раде назвали предположительный маршрут контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 28.02.2023
В Раде назвали предположительный маршрут контрнаступления ВСУ
Вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск, заявил в интервью "РБК-Украина" депутат Рады от партии "Голос",... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:37
2023-02-28T13:37
2023-02-28T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
запорожская область
мелитополь
бердянск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_c1fc89fdda6f4aedd42ddbb527428d7c.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск, заявил в интервью "РБК-Украина" депутат Рады от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко."Я думаю, что важное направление. Залужный сказал о Мариуполе, я думаю, что где-то приблизительно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск — это коридор, по которому мы должны двигаться. Когда это будет, как это будет, будут ли у нас возможности для этого — это мы увидим во время весенней кампании, после того, как поймем, как будет действовать враг", — утверждает депутат.Тем не менее, как считает Костенко, сейчас ВСУ следует сосредоточиться на восточном направлении."То, что я вижу, — нам надо сейчас остановить врага, который на нас давит, потому что мы сейчас говорим все про контрнаступление, в то время как враг потихоньку нас оттесняет на восточном направлении, имеет преимущество в численности, в численности техники, отодвигает наших солдат", — отметил он.В годовщину начала российской военной операции глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке к контрнаступлению. В свою очередь, шеф Пентагона Ллойд Остин сказал, что США с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Киеву "все необходимое для решающего успеха в весеннем контрнаступлении".
https://ria.ru/20230227/zaporozhe-1854494940.html
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
украина
запорожская область
мелитополь
бердянск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8826a67f882ee7cf6171d033c965060f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, запорожская область, мелитополь, бердянск, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Запорожская область, Мелитополь, Бердянск, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде назвали предположительный маршрут контрнаступления ВСУ
Депутат Рады Костенко ожидает контрнаступления ВСУ через Мелитополь и Бердянск