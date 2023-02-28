https://ria.ru/20230228/vsu-1854838531.html

В Раде назвали предположительный маршрут контрнаступления ВСУ

В Раде назвали предположительный маршрут контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 28.02.2023

В Раде назвали предположительный маршрут контрнаступления ВСУ

Вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск, заявил в интервью "РБК-Украина" депутат Рады от партии "Голос",... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:37

2023-02-28T13:37

2023-02-28T14:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск, заявил в интервью "РБК-Украина" депутат Рады от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко."Я думаю, что важное направление. Залужный сказал о Мариуполе, я думаю, что где-то приблизительно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск — это коридор, по которому мы должны двигаться. Когда это будет, как это будет, будут ли у нас возможности для этого — это мы увидим во время весенней кампании, после того, как поймем, как будет действовать враг", — утверждает депутат.Тем не менее, как считает Костенко, сейчас ВСУ следует сосредоточиться на восточном направлении."То, что я вижу, — нам надо сейчас остановить врага, который на нас давит, потому что мы сейчас говорим все про контрнаступление, в то время как враг потихоньку нас оттесняет на восточном направлении, имеет преимущество в численности, в численности техники, отодвигает наших солдат", — отметил он.В годовщину начала российской военной операции глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке к контрнаступлению. В свою очередь, шеф Пентагона Ллойд Остин сказал, что США с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Киеву "все необходимое для решающего успеха в весеннем контрнаступлении".

https://ria.ru/20230227/zaporozhe-1854494940.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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