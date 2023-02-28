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В Раде назвали предположительный маршрут контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 28.02.2023 (обновлено: 14:31 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/vsu-1854838531.html
В Раде назвали предположительный маршрут контрнаступления ВСУ
В Раде назвали предположительный маршрут контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 28.02.2023
В Раде назвали предположительный маршрут контрнаступления ВСУ
Вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск, заявил в интервью "РБК-Украина" депутат Рады от партии "Голос",... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:37
2023-02-28T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
запорожская область
мелитополь
бердянск
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск, заявил в интервью "РБК-Украина" депутат Рады от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко."Я думаю, что важное направление. Залужный сказал о Мариуполе, я думаю, что где-то приблизительно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск — это коридор, по которому мы должны двигаться. Когда это будет, как это будет, будут ли у нас возможности для этого — это мы увидим во время весенней кампании, после того, как поймем, как будет действовать враг", — утверждает депутат.Тем не менее, как считает Костенко, сейчас ВСУ следует сосредоточиться на восточном направлении."То, что я вижу, — нам надо сейчас остановить врага, который на нас давит, потому что мы сейчас говорим все про контрнаступление, в то время как враг потихоньку нас оттесняет на восточном направлении, имеет преимущество в численности, в численности техники, отодвигает наших солдат", — отметил он.В годовщину начала российской военной операции глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке к контрнаступлению. В свою очередь, шеф Пентагона Ллойд Остин сказал, что США с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Киеву "все необходимое для решающего успеха в весеннем контрнаступлении".
https://ria.ru/20230227/zaporozhe-1854494940.html
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В Раде назвали предположительный маршрут контрнаступления ВСУ

Депутат Рады Костенко ожидает контрнаступления ВСУ через Мелитополь и Бердянск

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск, заявил в интервью "РБК-Украина" депутат Рады от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
"Я думаю, что важное направление. Залужный сказал о Мариуполе, я думаю, что где-то приблизительно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск — это коридор, по которому мы должны двигаться. Когда это будет, как это будет, будут ли у нас возможности для этого — это мы увидим во время весенней кампании, после того, как поймем, как будет действовать враг", — утверждает депутат.
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Тем не менее, как считает Костенко, сейчас ВСУ следует сосредоточиться на восточном направлении.
"То, что я вижу, — нам надо сейчас остановить врага, который на нас давит, потому что мы сейчас говорим все про контрнаступление, в то время как враг потихоньку нас оттесняет на восточном направлении, имеет преимущество в численности, в численности техники, отодвигает наших солдат", — отметил он.
В годовщину начала российской военной операции глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке к контрнаступлению.
В свою очередь, шеф Пентагона Ллойд Остин сказал, что США с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Киеву "все необходимое для решающего успеха в весеннем контрнаступлении".
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