Советник Асада рассказал о смене формата влияния Запада на Ближнем Востоке
Советник Асада Шаабан: влияние Запада на Ближнем Востоке не уменьшается, оно меняет формат
Мечеть Омейядов в Дамаске. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Влияние Запада на Ближнем Востоке не уменьшается в свете преобразований в мире, оно меняет формат, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан.
По ее словам, в последние тридцать лет мир однополярен, и этот порядок стал выглядеть неубедительно "для большинства стран мира".
Конфликт на Украине запустил "определенные процессы, которые были обречены на то, чтобы случиться, потому что мир не может существовать в рамках этого однополярного порядка под контролем западных держав", добавила она.
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"Безусловно, не было возможности изменить существующее положение вещей легко и гладко", - высказала такое мнение Шаабан на Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".
При этом, по ее мнению, влияние Запада в разных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке и в Африке, не уменьшается – они пытаются создать региональные блоки.
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"Я не думаю, что влияние на Ближнем Востоке Запада уменьшается. Я думаю, что, скорее, формат изменился", - сказала Шаабан. Так, считает советника президента Сирии, Израилю "дают мандат" - "делать то, что Америка хотела бы сделать в регионе.