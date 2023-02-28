Рейтинг@Mail.ru
Советник Асада рассказал о смене формата влияния Запада на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/vostok-1854831972.html
Советник Асада рассказал о смене формата влияния Запада на Ближнем Востоке
Советник Асада рассказал о смене формата влияния Запада на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2023
Советник Асада рассказал о смене формата влияния Запада на Ближнем Востоке
Влияние Запада на Ближнем Востоке не уменьшается в свете преобразований в мире, оно меняет формат, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:21
2023-02-28T13:21
в мире
ближний восток
сирия
африка
бусейна шаабан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710303_0:25:1696:979_1920x0_80_0_0_714f3d2b8853098d6cd9dfa06cbbfd6a.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Влияние Запада на Ближнем Востоке не уменьшается в свете преобразований в мире, оно меняет формат, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан. По ее словам, в последние тридцать лет мир однополярен, и этот порядок стал выглядеть неубедительно "для большинства стран мира". Конфликт на Украине запустил "определенные процессы, которые были обречены на то, чтобы случиться, потому что мир не может существовать в рамках этого однополярного порядка под контролем западных держав", добавила она. При этом, по ее мнению, влияние Запада в разных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке и в Африке, не уменьшается – они пытаются создать региональные блоки. В Африке, отметила политик, Запад пытается обусловить свое присутствие так, чтобы выстроить баланс в свете присутствия России и Китая там.
https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html
https://ria.ru/20221128/politika-1834831150.html
ближний восток
сирия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710303_179:0:1518:1004_1920x0_80_0_0_6297e79f01a200fa7cff815c4bb4057c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сирия, африка, бусейна шаабан
В мире, Ближний Восток, Сирия, Африка, Бусейна Шаабан
Советник Асада рассказал о смене формата влияния Запада на Ближнем Востоке

Советник Асада Шаабан: влияние Запада на Ближнем Востоке не уменьшается, оно меняет формат

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Мечеть Омейядов в Дамаске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Влияние Запада на Ближнем Востоке не уменьшается в свете преобразований в мире, оно меняет формат, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан.
По ее словам, в последние тридцать лет мир однополярен, и этот порядок стал выглядеть неубедительно "для большинства стран мира".
Временный контрольно-пропускной пункт на границе Гвинеи и Сьерра-Леоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали
Вчера, 09:36
Конфликт на Украине запустил "определенные процессы, которые были обречены на то, чтобы случиться, потому что мир не может существовать в рамках этого однополярного порядка под контролем западных держав", добавила она.
«
"Безусловно, не было возможности изменить существующее положение вещей легко и гладко", - высказала такое мнение Шаабан на Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".
При этом, по ее мнению, влияние Запада в разных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке и в Африке, не уменьшается – они пытаются создать региональные блоки.
«
"Я не думаю, что влияние на Ближнем Востоке Запада уменьшается. Я думаю, что, скорее, формат изменился", - сказала Шаабан. Так, считает советника президента Сирии, Израилю "дают мандат" - "делать то, что Америка хотела бы сделать в регионе.
В Африке, отметила политик, Запад пытается обусловить свое присутствие так, чтобы выстроить баланс в свете присутствия России и Китая там.
Президент Росии Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания ряда двусторонних документов, в том числе Декларации между Российской Федерацией и Республикой Казахстан по случаю 30-летия установления дипломатических отношений - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
"Восток против Запада". О чем договорились Путин и Токаев
28 ноября 2022, 18:04
 
В миреБлижний ВостокСирияАфрикаБусейна Шаабан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала