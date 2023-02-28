https://ria.ru/20230228/vostok-1854831972.html

Советник Асада рассказал о смене формата влияния Запада на Ближнем Востоке

Советник Асада рассказал о смене формата влияния Запада на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2023

Советник Асада рассказал о смене формата влияния Запада на Ближнем Востоке

Влияние Запада на Ближнем Востоке не уменьшается в свете преобразований в мире, оно меняет формат, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:21

2023-02-28T13:21

2023-02-28T13:21

в мире

ближний восток

сирия

африка

бусейна шаабан

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Влияние Запада на Ближнем Востоке не уменьшается в свете преобразований в мире, оно меняет формат, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан. По ее словам, в последние тридцать лет мир однополярен, и этот порядок стал выглядеть неубедительно "для большинства стран мира". Конфликт на Украине запустил "определенные процессы, которые были обречены на то, чтобы случиться, потому что мир не может существовать в рамках этого однополярного порядка под контролем западных держав", добавила она. При этом, по ее мнению, влияние Запада в разных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке и в Африке, не уменьшается – они пытаются создать региональные блоки. В Африке, отметила политик, Запад пытается обусловить свое присутствие так, чтобы выстроить баланс в свете присутствия России и Китая там.

https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html

https://ria.ru/20221128/politika-1834831150.html

ближний восток

сирия

африка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ближний восток, сирия, африка, бусейна шаабан