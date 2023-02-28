https://ria.ru/20230228/vodovod-1854956679.html
На магистральном водоводе в Евпаторию устранили аварию
На магистральном водоводе в Евпаторию устранили аварию - РИА Новости, 28.02.2023
На магистральном водоводе в Евпаторию устранили аварию
Ремонтники устранили аварию на магистральном водоводе в крымскую Евпаторию диаметром 1,2 метра, воду в город подадут к утру, сообщила глава администрации... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:35
2023-02-28T19:35
2023-02-28T19:55
жкх
евпатория
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Ремонтники устранили аварию на магистральном водоводе в крымскую Евпаторию диаметром 1,2 метра, воду в город подадут к утру, сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова. Авария на магистральном водоводе оставила без воды около 700 жилых домов в Евпатории и поселке Заозерный, в которых проживает более 120 тысяч жителей, информировали власти региона. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что аварию устранят к концу дня. "По состоянию на 17.00 установлен саркофаг, проведены сварочные работы, авария устранена. Следующий шаг - поэтапное подключение 10 скважин (из которых вода подается в город – ред.)", - написала Демидова в своем Telegram-канале. К 6 утра 1 марта планируется полное восстановление водоснабжения, добавила глава администрации.
https://ria.ru/20230228/avtobus-1854809121.html
евпатория
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, евпатория, происшествия, россия, республика крым, вода, заозерный
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На магистральном водоводе в Евпаторию устранили аварию
На магистральном водоводе в крымскую Евпаторию устранили аварию, воду в город дадут к утру