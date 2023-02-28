https://ria.ru/20230228/vodovod-1854956679.html

На магистральном водоводе в Евпаторию устранили аварию

На магистральном водоводе в Евпаторию устранили аварию - РИА Новости, 28.02.2023

На магистральном водоводе в Евпаторию устранили аварию

Ремонтники устранили аварию на магистральном водоводе в крымскую Евпаторию диаметром 1,2 метра, воду в город подадут к утру, сообщила глава администрации... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T19:35

2023-02-28T19:35

2023-02-28T19:55

жкх

евпатория

происшествия

россия

республика крым

вода

заозерный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Ремонтники устранили аварию на магистральном водоводе в крымскую Евпаторию диаметром 1,2 метра, воду в город подадут к утру, сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова. Авария на магистральном водоводе оставила без воды около 700 жилых домов в Евпатории и поселке Заозерный, в которых проживает более 120 тысяч жителей, информировали власти региона. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что аварию устранят к концу дня. "По состоянию на 17.00 установлен саркофаг, проведены сварочные работы, авария устранена. Следующий шаг - поэтапное подключение 10 скважин (из которых вода подается в город – ред.)", - написала Демидова в своем Telegram-канале. К 6 утра 1 марта планируется полное восстановление водоснабжения, добавила глава администрации.

https://ria.ru/20230228/avtobus-1854809121.html

евпатория

россия

республика крым

заозерный

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Владимир Лаврентьев

жкх, евпатория, происшествия, россия, республика крым, вода, заозерный