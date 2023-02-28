https://ria.ru/20230228/vnukovo-1854802654.html
Несколько вылетевших из Внуково в Петербург рейсов возвращаются в аэропорт
Несколько вылетевших из Внуково в Петербург рейсов возвращаются в аэропорт - РИА Новости, 28.02.2023
Несколько вылетевших из Внуково в Петербург рейсов возвращаются в аэропорт
Несколько самолетов, вылетевших из московского "Внуково" в Санкт-Петербург, возвращаются в аэропорт, возможны переносы рейсов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:48
2023-02-28T11:48
2023-02-28T11:54
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько самолетов, вылетевших из московского "Внуково" в Санкт-Петербург, возвращаются в аэропорт, возможны переносы рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Петербургский аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти. Источник РИА Новости сообщил, что воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск."Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Однако несколько воздушных судов, которые вылетели в Санкт-Петербург, возвращаются. Кроме того, в ближайшее время возможны переносы рейсов, которые должны отправиться в аэропорт Пулково", - говорится в сообщении "Внуково".
https://ria.ru/20230228/peterburg-1854802959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Несколько вылетевших из Внуково в Петербург рейсов возвращаются в аэропорт
Несколько самолетов, вылетевших из Внуково в Петербург, возвращаются в аэропорт