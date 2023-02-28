https://ria.ru/20230228/vnukovo-1854802654.html

Несколько вылетевших из Внуково в Петербург рейсов возвращаются в аэропорт

Несколько вылетевших из Внуково в Петербург рейсов возвращаются в аэропорт - РИА Новости, 28.02.2023

Несколько вылетевших из Внуково в Петербург рейсов возвращаются в аэропорт

Несколько самолетов, вылетевших из московского "Внуково" в Санкт-Петербург, возвращаются в аэропорт, возможны переносы рейсов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:48

2023-02-28T11:48

2023-02-28T11:54

санкт-петербург

туризм

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько самолетов, вылетевших из московского "Внуково" в Санкт-Петербург, возвращаются в аэропорт, возможны переносы рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Петербургский аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти. Источник РИА Новости сообщил, что воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск."Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Однако несколько воздушных судов, которые вылетели в Санкт-Петербург, возвращаются. Кроме того, в ближайшее время возможны переносы рейсов, которые должны отправиться в аэропорт Пулково", - говорится в сообщении "Внуково".

https://ria.ru/20230228/peterburg-1854802959.html

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Владимир Лаврентьев

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