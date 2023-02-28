https://ria.ru/20230228/vilfand-1854745755.html

Вильфанд рассказал, какой будет погода в первый день весны

Вильфанд рассказал, какой будет погода в первый день весны - РИА Новости, 28.02.2023

Вильфанд рассказал, какой будет погода в первый день весны

Температура в Центральной России 1 марта будет соответствовать норме: -2… -4 градуса днем, -6…-8 градусов ночью, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T03:15

2023-02-28T03:15

2023-02-28T03:15

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Температура в Центральной России 1 марта будет соответствовать норме: -2… -4 градуса днем, -6…-8 градусов ночью, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, после тёплых выходных в последний день месяца "зима берет свое", и температура 28 февраля в Центральной России будет на 1-2 градуса ниже нормы. "Первого марта температурный фон будет соответствовать климатической норме - ночные температуры -6…-8. Дневные температуры -2…-4. Вполне комфортная погода, за одним исключением - прогнозируется заметный ветер", - сказал Вильфанд. Также, по его словам, высота снега в первый день весны будет достигать около 37 сантиметров, что также соответствует норме.

https://ria.ru/20230227/pogoda-1854556064.html

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гидрометцентр, роман вильфанд, россия, общество