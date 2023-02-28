https://ria.ru/20230228/vikipediya-1854815051.html

Суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia на два миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia на два миллиона рублей - РИА Новости, 28.02.2023

Суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia на два миллиона рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" недостоверных статей о... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:28

2023-02-28T12:28

2023-02-28T12:37

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" недостоверных статей о действиях российской армии в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Это четвертый штраф Wikimedia, предыдущие три потянули на 7 миллионов рублей.Протокол был составлен Роскомнадзором в отношении Wikimedia (НКО, одним из проектов которой является "Википедия") за неудаление запрещённого контента (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ).Речь идёт о неудалении с "Википедии" статей о двух мотострелковых бригадах российской армии, а также о размещении недостоверной информации о действиях российской армии в Харькове, Лисичанске и Мариуполе в ходе СВО.Представитель компании Александр Ганзер просил прекратить производство по делу за отсутствием состава правонарушения, а также из-за того, что не было проведено административное расследование.Кроме того, он настаивал, что если правонарушение и было совершено, то протокол должен быть составлен по месту нахождения компании, то есть в США. В качестве аргумента он сослался на 79 дел, среди них упомянув протоколы в отношении "ВКонтакте" и Mail.ru, производство и протокол в отношении которых были составлены по месту регистрации юрлица.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, wikipedia, происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина