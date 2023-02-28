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В России подскочил спрос на "Виагру" - РИА Новости, 28.02.2023
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10:18 28.02.2023 (обновлено: 11:19 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/viagra-1854776109.html
В России подскочил спрос на "Виагру"
В России подскочил спрос на "Виагру" - РИА Новости, 28.02.2023
В России подскочил спрос на "Виагру"
Спрос на "Виагру", использующуюся для повышения потенции, вырос в России на 50 процентов за три дня после объявления о прекращении поставок препарата в страну,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:18
2023-02-28T11:19
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
центр развития перспективных технологий
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спрос на "Виагру", использующуюся для повышения потенции, вырос в России на 50 процентов за три дня после объявления о прекращении поставок препарата в страну, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Продажи препарата для повышения потенции "Виагра" в период с 15 по 17 февраля 2023 года, то есть за три дня после объявления о приостановке отгрузок лекарства в Россию, выросли на 50 процентов в сравнении с 12-14 февраля. При этом продажи всей группы подобных препаратов на основе силденафила выросли в этот период всего на пять процентов", — сообщили там. В середине февраля Минпромторг России сказал, что американская фармацевтическая компания Viatris приостановила поставки в Россию таблеток "Виагра", уточнив, что в стране уже есть технологические возможности для собственного производства аналогов. Тогда же в ЦРПТ заявили, что рисков дефицита препаратов для повышения потенции на основе силденафила, использующегося в "Виагре", после прекращения ее поставок в Россию, нет. Отмечалось, что объемов, имеющихся на складах производителей, а также в розничном и оптовом звене, достаточно, чтобы удовлетворять текущий уровень спроса россиян на протяжении восьми месяцев. По данным оператора, в 2022 году в России было продано 9,4 миллиона упаковок препаратов для повышения потенции на общую сумму 7,3 миллиарда рублей. Таким образом, в среднем на 1000 взрослых мужчин, проживающих в стране, пришлось 168 пачек таких препаратов.
https://ria.ru/20230225/lekarstva-1854266036.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центр развития перспективных технологий
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Центр развития перспективных технологий
В России подскочил спрос на "Виагру"

ЦРПТ: спрос на "Виагру" вырос в 1,5 раза после новости о приостановке ее отгрузок в Россию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спрос на "Виагру", использующуюся для повышения потенции, вырос в России на 50 процентов за три дня после объявления о прекращении поставок препарата в страну, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"Продажи препарата для повышения потенции "Виагра" в период с 15 по 17 февраля 2023 года, то есть за три дня после объявления о приостановке отгрузок лекарства в Россию, выросли на 50 процентов в сравнении с 12-14 февраля. При этом продажи всей группы подобных препаратов на основе силденафила выросли в этот период всего на пять процентов", — сообщили там.
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В середине февраля Минпромторг России сказал, что американская фармацевтическая компания Viatris приостановила поставки в Россию таблеток "Виагра", уточнив, что в стране уже есть технологические возможности для собственного производства аналогов.
Тогда же в ЦРПТ заявили, что рисков дефицита препаратов для повышения потенции на основе силденафила, использующегося в "Виагре", после прекращения ее поставок в Россию, нет. Отмечалось, что объемов, имеющихся на складах производителей, а также в розничном и оптовом звене, достаточно, чтобы удовлетворять текущий уровень спроса россиян на протяжении восьми месяцев.
По данным оператора, в 2022 году в России было продано 9,4 миллиона упаковок препаратов для повышения потенции на общую сумму 7,3 миллиарда рублей. Таким образом, в среднем на 1000 взрослых мужчин, проживающих в стране, пришлось 168 пачек таких препаратов.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Центр развития перспективных технологий
 
 
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