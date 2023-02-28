https://ria.ru/20230228/viagra-1854776109.html

В России подскочил спрос на "Виагру"

В России подскочил спрос на "Виагру" - РИА Новости, 28.02.2023

В России подскочил спрос на "Виагру"

Спрос на "Виагру", использующуюся для повышения потенции, вырос в России на 50 процентов за три дня после объявления о прекращении поставок препарата в страну,... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:18

2023-02-28T10:18

2023-02-28T11:19

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

центр развития перспективных технологий

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спрос на "Виагру", использующуюся для повышения потенции, вырос в России на 50 процентов за три дня после объявления о прекращении поставок препарата в страну, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Продажи препарата для повышения потенции "Виагра" в период с 15 по 17 февраля 2023 года, то есть за три дня после объявления о приостановке отгрузок лекарства в Россию, выросли на 50 процентов в сравнении с 12-14 февраля. При этом продажи всей группы подобных препаратов на основе силденафила выросли в этот период всего на пять процентов", — сообщили там. В середине февраля Минпромторг России сказал, что американская фармацевтическая компания Viatris приостановила поставки в Россию таблеток "Виагра", уточнив, что в стране уже есть технологические возможности для собственного производства аналогов. Тогда же в ЦРПТ заявили, что рисков дефицита препаратов для повышения потенции на основе силденафила, использующегося в "Виагре", после прекращения ее поставок в Россию, нет. Отмечалось, что объемов, имеющихся на складах производителей, а также в розничном и оптовом звене, достаточно, чтобы удовлетворять текущий уровень спроса россиян на протяжении восьми месяцев. По данным оператора, в 2022 году в России было продано 9,4 миллиона упаковок препаратов для повышения потенции на общую сумму 7,3 миллиарда рублей. Таким образом, в среднем на 1000 взрослых мужчин, проживающих в стране, пришлось 168 пачек таких препаратов.

https://ria.ru/20230225/lekarstva-1854266036.html

https://ria.ru/20230225/preparaty-1854263214.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центр развития перспективных технологий