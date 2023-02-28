https://ria.ru/20230228/vesna-1854831555.html
Синоптик предупредил о холодном начале весны в Москве
Синоптик предупредил о холодном начале весны в Москве - РИА Новости, 28.02.2023
Синоптик предупредил о холодном начале весны в Москве
Первая половина весны в Москве будет холодная, а вторая половина апреля и май ожидаются теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:20
2023-02-28T13:20
2023-02-28T13:38
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первая половина весны в Москве будет холодная, а вторая половина апреля и май ожидаются теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Среднемесячная температура в марте будет на 2 градуса холоднее нормы, по количеству осадков - около нормы. Холод будет и с перехлестом на апрель, по крайней мере - на начало или первую половину апреля. Я сомневаюсь, что в марте наступит метеорологическая весна, скорее всего это произойдет только в апреле. Снега в марте будет много, снежный покров останется достаточно мощный. Так что март будет провальный с точки зрения температурного режима", - рассказал Тишковец.При этом синоптик отметил, что в ближайшие полтора месяца надеяться на весну не стоит, хотя отдельные дни и будут ее напоминать. Настоящая весна наступит только во второй половине апреля."Что касается апреля, где-то во второй декаде происходит сход снежного покрова - к 20 апреля. Примерно так оно и будет. Апрель ожидается на 1-2 градуса теплее нормы, за счет второй половины апреля. Май тоже будет выравнивать провал марта, будет на градус-другой теплее нормы", - уточнил Тишковец.Он добавил, что оправданность долгосрочных прогнозов составляет около 60-70%.
https://ria.ru/20230228/vilfand-1854745755.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик предупредил о холодном начале весны в Москве
"Фобос": первая половина весны в Москве будет холодной, вторая ожидается теплее нормы
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Первая половина весны в Москве будет холодная, а вторая половина апреля и май ожидаются теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
"Среднемесячная температура в марте будет на 2 градуса холоднее нормы, по количеству осадков - около нормы. Холод будет и с перехлестом на апрель, по крайней мере - на начало или первую половину апреля. Я сомневаюсь, что в марте наступит метеорологическая весна, скорее всего это произойдет только в апреле. Снега в марте будет много, снежный покров останется достаточно мощный. Так что март будет провальный с точки зрения температурного режима", - рассказал Тишковец
.
При этом синоптик отметил, что в ближайшие полтора месяца надеяться на весну не стоит, хотя отдельные дни и будут ее напоминать. Настоящая весна наступит только во второй половине апреля.
"Что касается апреля, где-то во второй декаде происходит сход снежного покрова - к 20 апреля. Примерно так оно и будет. Апрель ожидается на 1-2 градуса теплее нормы, за счет второй половины апреля. Май тоже будет выравнивать провал марта, будет на градус-другой теплее нормы", - уточнил Тишковец.
Он добавил, что оправданность долгосрочных прогнозов составляет около 60-70%.
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