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Синоптик предупредил о холодном начале весны в Москве - РИА Новости, 28.02.2023
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13:20 28.02.2023 (обновлено: 13:38 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/vesna-1854831555.html
Синоптик предупредил о холодном начале весны в Москве
Синоптик предупредил о холодном начале весны в Москве - РИА Новости, 28.02.2023
Синоптик предупредил о холодном начале весны в Москве
Первая половина весны в Москве будет холодная, а вторая половина апреля и май ожидаются теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:20
2023-02-28T13:38
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первая половина весны в Москве будет холодная, а вторая половина апреля и май ожидаются теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Среднемесячная температура в марте будет на 2 градуса холоднее нормы, по количеству осадков - около нормы. Холод будет и с перехлестом на апрель, по крайней мере - на начало или первую половину апреля. Я сомневаюсь, что в марте наступит метеорологическая весна, скорее всего это произойдет только в апреле. Снега в марте будет много, снежный покров останется достаточно мощный. Так что март будет провальный с точки зрения температурного режима", - рассказал Тишковец.При этом синоптик отметил, что в ближайшие полтора месяца надеяться на весну не стоит, хотя отдельные дни и будут ее напоминать. Настоящая весна наступит только во второй половине апреля."Что касается апреля, где-то во второй декаде происходит сход снежного покрова - к 20 апреля. Примерно так оно и будет. Апрель ожидается на 1-2 градуса теплее нормы, за счет второй половины апреля. Май тоже будет выравнивать провал марта, будет на градус-другой теплее нормы", - уточнил Тишковец.Он добавил, что оправданность долгосрочных прогнозов составляет около 60-70%.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик предупредил о холодном начале весны в Москве

"Фобос": первая половина весны в Москве будет холодной, вторая ожидается теплее нормы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пречистенская набережная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первая половина весны в Москве будет холодная, а вторая половина апреля и май ожидаются теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Среднемесячная температура в марте будет на 2 градуса холоднее нормы, по количеству осадков - около нормы. Холод будет и с перехлестом на апрель, по крайней мере - на начало или первую половину апреля. Я сомневаюсь, что в марте наступит метеорологическая весна, скорее всего это произойдет только в апреле. Снега в марте будет много, снежный покров останется достаточно мощный. Так что март будет провальный с точки зрения температурного режима", - рассказал Тишковец.
При этом синоптик отметил, что в ближайшие полтора месяца надеяться на весну не стоит, хотя отдельные дни и будут ее напоминать. Настоящая весна наступит только во второй половине апреля.
"Что касается апреля, где-то во второй декаде происходит сход снежного покрова - к 20 апреля. Примерно так оно и будет. Апрель ожидается на 1-2 градуса теплее нормы, за счет второй половины апреля. Май тоже будет выравнивать провал марта, будет на градус-другой теплее нормы", - уточнил Тишковец.
Он добавил, что оправданность долгосрочных прогнозов составляет около 60-70%.
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