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Глава МИД ФРГ не увидела гражданского объяснения наращиванию урана в Иране - РИА Новости, 28.02.2023
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16:56 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/uran-1854899772.html
Глава МИД ФРГ не увидела гражданского объяснения наращиванию урана в Иране
Глава МИД ФРГ не увидела гражданского объяснения наращиванию урана в Иране - РИА Новости, 28.02.2023
Глава МИД ФРГ не увидела гражданского объяснения наращиванию урана в Иране
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Эли Коэном заявила, что большое количество наращиваемого РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:56
2023-02-28T16:56
в мире
иран
германия
анналена бербок
магатэ
израиль
мид израиля‎
мид германии
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Эли Коэном заявила, что большое количество наращиваемого урана в Иране не может служить лишь гражданским целям. "Для такого высокого уровня наращивания урана нет убедительного, гражданского обоснования. Иран не должен получить в распоряжение атомную бомбу", - заявила Бербок, комментируя сообщения прессы на этот счёт. Пресс-конференция транслировалась на сайте возглавляемого ею внешнеполитического ведомства. В минувшее воскресенье агентство Блумберг со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов опубликовало материал, в котором говорилось, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили на прошлой неделе в Иране уран, обогащенный до 84% - это показатель, достаточный для создания ядерного оружия. В ответ на это официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана назвал такие сообщения "искажением фактов", указав на "мирную" направленность атомной энергетики Ирана.
https://ria.ru/20230206/uran-1850130040.html
https://ria.ru/20230228/magate-1854864492.html
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В мире, Иран, Германия, Анналена Бербок, МАГАТЭ, Израиль, МИД Израиля‎, МИД Германии
Глава МИД ФРГ не увидела гражданского объяснения наращиванию урана в Иране

Глава МИД Германии Бербок не увидела гражданского обоснования наращиванию урана в Иране

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Эли Коэном заявила, что большое количество наращиваемого урана в Иране не может служить лишь гражданским целям.
"Для такого высокого уровня наращивания урана нет убедительного, гражданского обоснования. Иран не должен получить в распоряжение атомную бомбу", - заявила Бербок, комментируя сообщения прессы на этот счёт.
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Пресс-конференция транслировалась на сайте возглавляемого ею внешнеполитического ведомства.
В минувшее воскресенье агентство Блумберг со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов опубликовало материал, в котором говорилось, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили на прошлой неделе в Иране уран, обогащенный до 84% - это показатель, достаточный для создания ядерного оружия. В ответ на это официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана назвал такие сообщения "искажением фактов", указав на "мирную" направленность атомной энергетики Ирана.
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В миреИранГерманияАнналена БербокМАГАТЭИзраильМИД Израиля‎МИД Германии
 
 
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