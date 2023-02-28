https://ria.ru/20230228/uran-1854899772.html
Глава МИД ФРГ не увидела гражданского объяснения наращиванию урана в Иране
Глава МИД ФРГ не увидела гражданского объяснения наращиванию урана в Иране - РИА Новости, 28.02.2023
Глава МИД ФРГ не увидела гражданского объяснения наращиванию урана в Иране
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Эли Коэном заявила, что большое количество наращиваемого РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:56
2023-02-28T16:56
2023-02-28T16:56
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Эли Коэном заявила, что большое количество наращиваемого урана в Иране не может служить лишь гражданским целям. "Для такого высокого уровня наращивания урана нет убедительного, гражданского обоснования. Иран не должен получить в распоряжение атомную бомбу", - заявила Бербок, комментируя сообщения прессы на этот счёт. Пресс-конференция транслировалась на сайте возглавляемого ею внешнеполитического ведомства. В минувшее воскресенье агентство Блумберг со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов опубликовало материал, в котором говорилось, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили на прошлой неделе в Иране уран, обогащенный до 84% - это показатель, достаточный для создания ядерного оружия. В ответ на это официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана назвал такие сообщения "искажением фактов", указав на "мирную" направленность атомной энергетики Ирана.
https://ria.ru/20230206/uran-1850130040.html
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В мире, Иран, Германия, Анналена Бербок, МАГАТЭ, Израиль, МИД Израиля, МИД Германии
Глава МИД ФРГ не увидела гражданского объяснения наращиванию урана в Иране
Глава МИД Германии Бербок не увидела гражданского обоснования наращиванию урана в Иране