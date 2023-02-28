https://ria.ru/20230228/ulyanovsk-1854803256.html

В Ульяновске потушили пожар в здании автосервиса

В Ульяновске потушили пожар в здании автосервиса - РИА Новости, 28.02.2023

В Ульяновске потушили пожар в здании автосервиса

Пожар в покрасочной камере в двухэтажном здании автосервиса в Ульяновске полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:53

2023-02-28T11:53

2023-02-28T11:53

происшествия

ульяновск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Пожар в покрасочной камере в двухэтажном здании автосервиса в Ульяновске полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. Ранее горадминистрация сообщила о пожаре в покрасочной камере двухэтажного здания автосервиса. По данным ГУМЧС, сообщение о возгорании поступило в 08.54 (07.54 мск), на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь горения составила 800 квадратных метров. В 09.50 (08.50 мск) пожар был локализован на площади 1680 квадратных метров, в 10.27 (9.27 мск) была объявлена ликвидация открытого горения. "В 10.50 (9.50 мск) полная ликвидация", - говорится в сообщении. По информации властей, сотрудники эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230227/delo-1854621018.html

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ульяновск