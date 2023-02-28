https://ria.ru/20230228/ulyanovsk-1854803256.html
В Ульяновске потушили пожар в здании автосервиса
В Ульяновске потушили пожар в здании автосервиса - РИА Новости, 28.02.2023
В Ульяновске потушили пожар в здании автосервиса
Пожар в покрасочной камере в двухэтажном здании автосервиса в Ульяновске полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:53
2023-02-28T11:53
2023-02-28T11:53
происшествия
ульяновск
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САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Пожар в покрасочной камере в двухэтажном здании автосервиса в Ульяновске полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. Ранее горадминистрация сообщила о пожаре в покрасочной камере двухэтажного здания автосервиса. По данным ГУМЧС, сообщение о возгорании поступило в 08.54 (07.54 мск), на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь горения составила 800 квадратных метров. В 09.50 (08.50 мск) пожар был локализован на площади 1680 квадратных метров, в 10.27 (9.27 мск) была объявлена ликвидация открытого горения. "В 10.50 (9.50 мск) полная ликвидация", - говорится в сообщении. По информации властей, сотрудники эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.
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ульяновск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск
В Ульяновске потушили пожар в здании автосервиса
В Ульяновске полностью потушили пожар в покрасочной камере в здании автосервиса
САМАРА, 28 фев - РИА Новости.
Пожар в покрасочной камере в двухэтажном здании автосервиса в Ульяновске полностью ликвидирован, сообщила
пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее горадминистрация сообщила о пожаре в покрасочной камере двухэтажного здания автосервиса. По данным ГУМЧС, сообщение о возгорании поступило в 08.54 (07.54 мск), на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь горения составила 800 квадратных метров. В 09.50 (08.50 мск) пожар был локализован на площади 1680 квадратных метров, в 10.27 (9.27 мск) была объявлена ликвидация открытого горения.
"В 10.50 (9.50 мск) полная ликвидация", - говорится в сообщении.
По информации властей, сотрудники эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.
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