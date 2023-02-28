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В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией
В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 28.02.2023
В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией
В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией, сообщили во вторник в городском совете. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:35
2023-02-28T17:35
2023-02-28T17:38
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харьков
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сергей лавров
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией, сообщили во вторник в городском совете. "В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Российской Федерацией. Соответствующее решение было принято сегодня, 28 февраля, на внеочередной сессии Харьковского городского совета. Восемнадцати топонимам дали новые названия, а улицу Кремлевскую убрали с карты города, поскольку на ней нет застройки, требующей адресации", - говорится в сообщении на сайте горсовета. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, россия, харьков, украина, сергей лавров, харьковский городской совет
В мире, Россия, Харьков, Украина, Сергей Лавров, Харьковский городской совет
В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией
В горсовете Харькова сообщили о переименовании 18 улиц, названия которых связаны с Россией