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В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 28.02.2023
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17:35 28.02.2023 (обновлено: 17:38 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/ulitsy-1854914502.html
В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией
В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 28.02.2023
В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией
В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией, сообщили во вторник в городском совете. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:35
2023-02-28T17:38
в мире
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харьков
украина
сергей лавров
харьковский городской совет
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией, сообщили во вторник в городском совете. "В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Российской Федерацией. Соответствующее решение было принято сегодня, 28 февраля, на внеочередной сессии Харьковского городского совета. Восемнадцати топонимам дали новые названия, а улицу Кремлевскую убрали с карты города, поскольку на ней нет застройки, требующей адресации", - говорится в сообщении на сайте горсовета. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, россия, харьков, украина, сергей лавров, харьковский городской совет
В мире, Россия, Харьков, Украина, Сергей Лавров, Харьковский городской совет
В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией

В горсовете Харькова сообщили о переименовании 18 улиц, названия которых связаны с Россией

CC BY 4.0 / Sergiy Bobok / Харьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
CC BY 4.0 / Sergiy Bobok /
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией, сообщили во вторник в городском совете.
"В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Российской Федерацией. Соответствующее решение было принято сегодня, 28 февраля, на внеочередной сессии Харьковского городского совета. Восемнадцати топонимам дали новые названия, а улицу Кремлевскую убрали с карты города, поскольку на ней нет застройки, требующей адресации", - говорится в сообщении на сайте горсовета.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Город Чернигов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
В Чернигове переименовали топонимы, связанные с Россией и Белоруссией
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В миреРоссияХарьковУкраинаСергей ЛавровХарьковский городской совет
 
 
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