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В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной - РИА Новости, 28.02.2023
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20:45 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854968041.html
В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной
В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной - РИА Новости, 28.02.2023
В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной
По оценкам США, текущая ситуация в конфликте на Украине остается статичной при значительном числе человеческих потерь, заявил директор по операциям... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T20:45
2023-02-28T20:45
в мире
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министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. По оценкам США, текущая ситуация в конфликте на Украине остается статичной при значительном числе человеческих потерь, заявил директор по операциям объединенного комитета начальников штабов генерал Дуглас Симс. По данным Симса, наиболее активное противостояние на данный момент наблюдается в районе Артемовска. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, россия, донбасс
В мире, Украина, Министерство обороны США, США, Россия, Донбасс
В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной

В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной при значительном числе потерь

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. По оценкам США, текущая ситуация в конфликте на Украине остается статичной при значительном числе человеческих потерь, заявил директор по операциям объединенного комитета начальников штабов генерал Дуглас Симс.
«
“Текущая ситуация между Украиной и Россией, в целом, статична. Обе стороны втягивают значительное количество артиллерии, результатом чего становятся минимальные изменения территории и значительное количество потерь”, - заявил он на слушаниях в конгрессе США.
По данным Симса, наиболее активное противостояние на данный момент наблюдается в районе Артемовска.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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