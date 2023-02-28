https://ria.ru/20230228/ukraina-1854968041.html

В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной

В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной - РИА Новости, 28.02.2023

В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной

По оценкам США, текущая ситуация в конфликте на Украине остается статичной при значительном числе человеческих потерь, заявил директор по операциям... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T20:45

2023-02-28T20:45

2023-02-28T20:45

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. По оценкам США, текущая ситуация в конфликте на Украине остается статичной при значительном числе человеческих потерь, заявил директор по операциям объединенного комитета начальников штабов генерал Дуглас Симс. По данным Симса, наиболее активное противостояние на данный момент наблюдается в районе Артемовска. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230227/ssha-1854585911.html

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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, россия, донбасс