https://ria.ru/20230228/ukraina-1854943262.html

Зеленский призвал американские компании инвестировать в Украину

Зеленский призвал американские компании инвестировать в Украину - РИА Новости, 28.02.2023

Зеленский призвал американские компании инвестировать в Украину

Владимир Зеленский призвал американских предпринимателей начать вкладывать средства в восстановление Украины, не дожидаясь завершения конфликта, сообщает... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:51

2023-02-28T18:51

2023-02-28T18:52

в мире

украина

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал американских предпринимателей начать вкладывать средства в восстановление Украины, не дожидаясь завершения конфликта, сообщает американский новостной портал Axios. "Мы призываем все компании прийти на Украину и покинуть российский рынок. У американского бизнеса есть все возможности занять ведущую позицию в восстановлении как экономики Украины, так и её инфраструктуры", - заявил Зеленский во вторник во время своего обращения к Совету директоров Национальной ассоциации промышленников. Как подсчитал в сентябре Всемирный банк, для восстановления Украины потребуется 349 миллиардов долларов. По словам Зеленского, необходимо восстановить сотни тысяч объектов инфраструктуры и социальной сферы, жилые здания, целые города, отрасли промышленности и производства. Зеленский также призвал американские компании не ждать завершения конфликта, прежде чем начать инвестировать. "Чтобы к тому времени, как мы восстановим мир, ваша тяжёлая работа уже начала давать результаты", - объяснил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230228/pomosch-1854939051.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, владимир зеленский, сша