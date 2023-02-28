Зеленский призвал американские компании инвестировать в Украину
Зеленский призвал американские компании инвестировать в Украину до завершения конфликта
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал американских предпринимателей начать вкладывать средства в восстановление Украины, не дожидаясь завершения конфликта, сообщает американский новостной портал Axios.
"Мы призываем все компании прийти на Украину и покинуть российский рынок. У американского бизнеса есть все возможности занять ведущую позицию в восстановлении как экономики Украины, так и её инфраструктуры", - заявил Зеленский во вторник во время своего обращения к Совету директоров Национальной ассоциации промышленников.
Как подсчитал в сентябре Всемирный банк, для восстановления Украины потребуется 349 миллиардов долларов. По словам Зеленского, необходимо восстановить сотни тысяч объектов инфраструктуры и социальной сферы, жилые здания, целые города, отрасли промышленности и производства.
Зеленский также призвал американские компании не ждать завершения конфликта, прежде чем начать инвестировать.
"Чтобы к тому времени, как мы восстановим мир, ваша тяжёлая работа уже начала давать результаты", - объяснил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.