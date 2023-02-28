Рейтинг@Mail.ru
Зеленский призвал американские компании инвестировать в Украину - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 28.02.2023 (обновлено: 18:52 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854943262.html
Зеленский призвал американские компании инвестировать в Украину
Зеленский призвал американские компании инвестировать в Украину - РИА Новости, 28.02.2023
Зеленский призвал американские компании инвестировать в Украину
Владимир Зеленский призвал американских предпринимателей начать вкладывать средства в восстановление Украины, не дожидаясь завершения конфликта, сообщает... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:51
2023-02-28T18:52
в мире
украина
владимир зеленский
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854426520_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_cbb2ea18bbf4510c9cb5a0d35f4dcca2.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал американских предпринимателей начать вкладывать средства в восстановление Украины, не дожидаясь завершения конфликта, сообщает американский новостной портал Axios. "Мы призываем все компании прийти на Украину и покинуть российский рынок. У американского бизнеса есть все возможности занять ведущую позицию в восстановлении как экономики Украины, так и её инфраструктуры", - заявил Зеленский во вторник во время своего обращения к Совету директоров Национальной ассоциации промышленников. Как подсчитал в сентябре Всемирный банк, для восстановления Украины потребуется 349 миллиардов долларов. По словам Зеленского, необходимо восстановить сотни тысяч объектов инфраструктуры и социальной сферы, жилые здания, целые города, отрасли промышленности и производства. Зеленский также призвал американские компании не ждать завершения конфликта, прежде чем начать инвестировать. "Чтобы к тому времени, как мы восстановим мир, ваша тяжёлая работа уже начала давать результаты", - объяснил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230228/pomosch-1854939051.html
https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854917589.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854426520_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_752aedbe4fd9125dd9032e6d5a2d7f8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
Зеленский призвал американские компании инвестировать в Украину

Зеленский призвал американские компании инвестировать в Украину до завершения конфликта

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал американских предпринимателей начать вкладывать средства в восстановление Украины, не дожидаясь завершения конфликта, сообщает американский новостной портал Axios.
"Мы призываем все компании прийти на Украину и покинуть российский рынок. У американского бизнеса есть все возможности занять ведущую позицию в восстановлении как экономики Украины, так и её инфраструктуры", - заявил Зеленский во вторник во время своего обращения к Совету директоров Национальной ассоциации промышленников.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Пентагон сообщил о жалобах на нецелевое использование военной помощи Киеву
Вчера, 18:37
Как подсчитал в сентябре Всемирный банк, для восстановления Украины потребуется 349 миллиардов долларов. По словам Зеленского, необходимо восстановить сотни тысяч объектов инфраструктуры и социальной сферы, жилые здания, целые города, отрасли промышленности и производства.
Зеленский также призвал американские компании не ждать завершения конфликта, прежде чем начать инвестировать.
"Чтобы к тому времени, как мы восстановим мир, ваша тяжёлая работа уже начала давать результаты", - объяснил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В США назвали уже потерпевшую поражение сторону украинского конфликта
Вчера, 17:46
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала