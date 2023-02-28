https://ria.ru/20230228/ukraina-1854855422.html

"Путин знает, что делает": поляки трезво высказались о положении Украины

"Путин знает, что делает": поляки трезво высказались о положении Украины - РИА Новости, 28.02.2023

"Путин знает, что делает": поляки трезво высказались о положении Украины

Внимание к Украине со стороны ее западных покровителей ослабевает, пока готовность России добиваться своих целей растет, заявили слушатели польской радиостанции РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:51

2023-02-28T14:51

2023-02-28T15:51

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Внимание к Украине со стороны ее западных покровителей ослабевает, пока готовность России добиваться своих целей растет, заявили слушатели польской радиостанции Tok FM.По мнению пользователей, даже США могут в дальнейшей перспективе отказаться от поддержки киевского режима ради сосредоточения на собственной внутриполитической повестке."Чтобы остудить ура-патриотические настроения, скажу: вопреки тому, что говорят официальные СМИ, американское общество, мягко говоря, возмущено тем, что Байден и его команда оплачивают из карманов налогоплательщиков войну на Украине. Половина этих денег возвращается в ВПК, часть — идет на счета Демпартии. Эта власть не может существовать без войны. Это прачечная денег!" — заметил panzzarogu."Если в этом году не произойдет какого-то значительного перелома, желание Америки помогать Украине точно пропадет. Для рядового американского избирателя Украина — это что-то далекое. Путин это наверняка понимает", — считает bak_on."Если Россия или Китай захотят разместить свои военные базы в Мексике, и Байден, и любой другой президент США будут поступать так же, как президент Путин", — высказался zorro318.Ранее польские футбольные болельщики вывесили антиукраинский плакат с надписью "Это не наша война" и перечеркнутым тризубом украинских националистов на стадионе во Вроцлаве во время футбольного матча местного клуба "Шленск".

https://ria.ru/20230228/zelenskiy-1854821775.html

https://ria.ru/20230228/ukraina-1854855211.html

https://ria.ru/20230227/polsha-1854574452.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, сша, россия, польша, шлёнск