https://ria.ru/20230228/ukraina-1854855422.html
"Путин знает, что делает": поляки трезво высказались о положении Украины
"Путин знает, что делает": поляки трезво высказались о положении Украины - РИА Новости, 28.02.2023
"Путин знает, что делает": поляки трезво высказались о положении Украины
Внимание к Украине со стороны ее западных покровителей ослабевает, пока готовность России добиваться своих целей растет, заявили слушатели польской радиостанции РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:51
2023-02-28T14:51
2023-02-28T15:51
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Внимание к Украине со стороны ее западных покровителей ослабевает, пока готовность России добиваться своих целей растет, заявили слушатели польской радиостанции Tok FM.По мнению пользователей, даже США могут в дальнейшей перспективе отказаться от поддержки киевского режима ради сосредоточения на собственной внутриполитической повестке."Чтобы остудить ура-патриотические настроения, скажу: вопреки тому, что говорят официальные СМИ, американское общество, мягко говоря, возмущено тем, что Байден и его команда оплачивают из карманов налогоплательщиков войну на Украине. Половина этих денег возвращается в ВПК, часть — идет на счета Демпартии. Эта власть не может существовать без войны. Это прачечная денег!" — заметил panzzarogu."Если в этом году не произойдет какого-то значительного перелома, желание Америки помогать Украине точно пропадет. Для рядового американского избирателя Украина — это что-то далекое. Путин это наверняка понимает", — считает bak_on."Если Россия или Китай захотят разместить свои военные базы в Мексике, и Байден, и любой другой президент США будут поступать так же, как президент Путин", — высказался zorro318.Ранее польские футбольные болельщики вывесили антиукраинский плакат с надписью "Это не наша война" и перечеркнутым тризубом украинских националистов на стадионе во Вроцлаве во время футбольного матча местного клуба "Шленск".
https://ria.ru/20230228/zelenskiy-1854821775.html
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854855211.html
https://ria.ru/20230227/polsha-1854574452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, россия, польша, шлёнск
В мире, Украина, США, Россия, Польша, Шлёнск
"Путин знает, что делает": поляки трезво высказались о положении Украины
Поляки предрекли Украине снижение интереса со стороны западных покровителей