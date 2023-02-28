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"Путин знает, что делает": поляки трезво высказались о положении Украины - РИА Новости, 28.02.2023
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14:51 28.02.2023 (обновлено: 15:51 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854855422.html
"Путин знает, что делает": поляки трезво высказались о положении Украины
"Путин знает, что делает": поляки трезво высказались о положении Украины - РИА Новости, 28.02.2023
"Путин знает, что делает": поляки трезво высказались о положении Украины
Внимание к Украине со стороны ее западных покровителей ослабевает, пока готовность России добиваться своих целей растет, заявили слушатели польской радиостанции РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:51
2023-02-28T15:51
в мире
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Внимание к Украине со стороны ее западных покровителей ослабевает, пока готовность России добиваться своих целей растет, заявили слушатели польской радиостанции Tok FM.По мнению пользователей, даже США могут в дальнейшей перспективе отказаться от поддержки киевского режима ради сосредоточения на собственной внутриполитической повестке."Чтобы остудить ура-патриотические настроения, скажу: вопреки тому, что говорят официальные СМИ, американское общество, мягко говоря, возмущено тем, что Байден и его команда оплачивают из карманов налогоплательщиков войну на Украине. Половина этих денег возвращается в ВПК, часть — идет на счета Демпартии. Эта власть не может существовать без войны. Это прачечная денег!" — заметил panzzarogu."Если в этом году не произойдет какого-то значительного перелома, желание Америки помогать Украине точно пропадет. Для рядового американского избирателя Украина — это что-то далекое. Путин это наверняка понимает", — считает bak_on."Если Россия или Китай захотят разместить свои военные базы в Мексике, и Байден, и любой другой президент США будут поступать так же, как президент Путин", — высказался zorro318.Ранее польские футбольные болельщики вывесили антиукраинский плакат с надписью "Это не наша война" и перечеркнутым тризубом украинских националистов на стадионе во Вроцлаве во время футбольного матча местного клуба "Шленск".
https://ria.ru/20230228/zelenskiy-1854821775.html
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854855211.html
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в мире, украина, сша, россия, польша, шлёнск
В мире, Украина, США, Россия, Польша, Шлёнск
"Путин знает, что делает": поляки трезво высказались о положении Украины

Поляки предрекли Украине снижение интереса со стороны западных покровителей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!"
Президент России Владимир Путин на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Внимание к Украине со стороны ее западных покровителей ослабевает, пока готовность России добиваться своих целей растет, заявили слушатели польской радиостанции Tok FM.
По мнению пользователей, даже США могут в дальнейшей перспективе отказаться от поддержки киевского режима ради сосредоточения на собственной внутриполитической повестке.
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"Чтобы остудить ура-патриотические настроения, скажу: вопреки тому, что говорят официальные СМИ, американское общество, мягко говоря, возмущено тем, что Байден и его команда оплачивают из карманов налогоплательщиков войну на Украине. Половина этих денег возвращается в ВПК, часть — идет на счета Демпартии. Эта власть не может существовать без войны. Это прачечная денег!" — заметил panzzarogu.
«
"Путин, к сожалению, знает, что делает. Он выдержит все. В XXI веке действует новая боевая стратегия. Сейчас идет конфликт между США и бывшим СССР с помощью Украины", — написал ambulans193.
"Если в этом году не произойдет какого-то значительного перелома, желание Америки помогать Украине точно пропадет. Для рядового американского избирателя Украина — это что-то далекое. Путин это наверняка понимает", — считает bak_on.
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"Если Россия или Китай захотят разместить свои военные базы в Мексике, и Байден, и любой другой президент США будут поступать так же, как президент Путин", — высказался zorro318.
Ранее польские футбольные болельщики вывесили антиукраинский плакат с надписью "Это не наша война" и перечеркнутым тризубом украинских националистов на стадионе во Вроцлаве во время футбольного матча местного клуба "Шленск".
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