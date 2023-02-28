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Американский отставной генерал призвал Украину взять Крым, а потом Донбасс - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854837542.html
Американский отставной генерал призвал Украину взять Крым, а потом Донбасс
Американский отставной генерал призвал Украину взять Крым, а потом Донбасс - РИА Новости, 28.02.2023
Американский отставной генерал призвал Украину взять Крым, а потом Донбасс
Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Украина в этом году должна захватить сначала Крым, а потом... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:33
2023-02-28T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
бен ходжес
россия
ситуация в днр и лнр
республика крым
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Украина в этом году должна захватить сначала Крым, а потом Донбасс. "Украина в этом году должна взять сначала Крым, а потом Донбасс", - сказал Ходжес в интервью изданию Euractiv. По мнению бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе, нельзя исключать украинскую военную кампанию по захвату Крыма. Как отмечает Ходжес, если западные страны предоставят все необходимое Украине вооружение, в первую очередь ракеты дальнего радиуса действия, Киев якобы сможет захватить Крым к концу лета. В январе колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус писал, что в Киеве и Вашингтоне считают невозможным захват Крыма Украиной военным способом. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускают, что сразу вернуть Крым не удастся. На вопрос о перспективах возвращения Украиной Крыма он ответил: "Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не все сразу". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не могут представить обстоятельств, при которых возможно "возвращение" Крыма Украине: это неотъемлемая часть России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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украина
сша
россия
республика крым
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в мире, украина, сша, бен ходжес, россия, ситуация в днр и лнр, республика крым, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Бен Ходжес, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Республика Крым, Донбасс
Американский отставной генерал призвал Украину взять Крым, а потом Донбасс

Генерал-лейтенант Ходжес считает, что Украина должна захватить сначала Крым, потом Донбасс

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенерал-лейтенант Бен Ходжес
Генерал-лейтенант Бен Ходжес - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Генерал-лейтенант Бен Ходжес. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Украина в этом году должна захватить сначала Крым, а потом Донбасс.
"Украина в этом году должна взять сначала Крым, а потом Донбасс", - сказал Ходжес в интервью изданию Euractiv.
По мнению бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе, нельзя исключать украинскую военную кампанию по захвату Крыма. Как отмечает Ходжес, если западные страны предоставят все необходимое Украине вооружение, в первую очередь ракеты дальнего радиуса действия, Киев якобы сможет захватить Крым к концу лета.
В январе колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус писал, что в Киеве и Вашингтоне считают невозможным захват Крыма Украиной военным способом.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не могут представить обстоятельств, при которых возможно "возвращение" Крыма Украине: это неотъемлемая часть России.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАБен ХоджесРоссияСитуация в ДНР и ЛНРРеспублика КрымДонбасс
 
 
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