https://ria.ru/20230228/ukraina-1854837542.html

Американский отставной генерал призвал Украину взять Крым, а потом Донбасс

Американский отставной генерал призвал Украину взять Крым, а потом Донбасс - РИА Новости, 28.02.2023

Американский отставной генерал призвал Украину взять Крым, а потом Донбасс

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Украина в этом году должна захватить сначала Крым, а потом... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:33

2023-02-28T13:33

2023-02-28T13:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

бен ходжес

россия

ситуация в днр и лнр

республика крым

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Украина в этом году должна захватить сначала Крым, а потом Донбасс. "Украина в этом году должна взять сначала Крым, а потом Донбасс", - сказал Ходжес в интервью изданию Euractiv. По мнению бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе, нельзя исключать украинскую военную кампанию по захвату Крыма. Как отмечает Ходжес, если западные страны предоставят все необходимое Украине вооружение, в первую очередь ракеты дальнего радиуса действия, Киев якобы сможет захватить Крым к концу лета. В январе колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус писал, что в Киеве и Вашингтоне считают невозможным захват Крыма Украиной военным способом. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускают, что сразу вернуть Крым не удастся. На вопрос о перспективах возвращения Украиной Крыма он ответил: "Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не все сразу". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не могут представить обстоятельств, при которых возможно "возвращение" Крыма Украине: это неотъемлемая часть России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

https://ria.ru/20230227/zaporozhe-1854494940.html

https://ria.ru/20230226/ispytanie-1854416802.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, бен ходжес, россия, ситуация в днр и лнр, республика крым, донбасс