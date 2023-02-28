Американский отставной генерал призвал Украину взять Крым, а потом Донбасс
Генерал-лейтенант Ходжес считает, что Украина должна захватить сначала Крым, потом Донбасс
Генерал-лейтенант Бен Ходжес. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Украина в этом году должна захватить сначала Крым, а потом Донбасс.
"Украина в этом году должна взять сначала Крым, а потом Донбасс", - сказал Ходжес в интервью изданию Euractiv.
По мнению бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе, нельзя исключать украинскую военную кампанию по захвату Крыма. Как отмечает Ходжес, если западные страны предоставят все необходимое Украине вооружение, в первую очередь ракеты дальнего радиуса действия, Киев якобы сможет захватить Крым к концу лета.
В январе колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус писал, что в Киеве и Вашингтоне считают невозможным захват Крыма Украиной военным способом.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускают, что сразу вернуть Крым не удастся. На вопрос о перспективах возвращения Украиной Крыма он ответил: "Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не все сразу".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не могут представить обстоятельств, при которых возможно "возвращение" Крыма Украине: это неотъемлемая часть России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.