https://ria.ru/20230228/ukraina-1854813367.html

В Белом доме заявили, что хотят, чтобы Украина победила

В Белом доме заявили, что хотят, чтобы Украина победила - РИА Новости, 28.02.2023

В Белом доме заявили, что хотят, чтобы Украина победила

Киев сам должен определять, как для него должна выглядеть победа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:21

2023-02-28T12:21

2023-02-28T12:21

в мире

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россия

владимир зеленский

джон кирби

сергей лавров

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киев сам должен определять, как для него должна выглядеть победа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мы хотим, чтобы Украина одержала победу. И мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа", - заявил Кирби в интервью агентству Блумберг. Кирби добавил, что если Киев решит пойти на переговоры, то руководство Украины и в частности Владимир Зеленский будут определять то, о чем они будут договариваться. При этом, по словам Кирби, что Москва не демонстрирует усилий или желания добросовестно вести переговоры. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854518613.html

https://ria.ru/20230226/ukraina-1854387429.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, джон кирби, сергей лавров