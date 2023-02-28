В Белом доме заявили, что хотят, чтобы Украина победила
В Белом доме заявили, что Киев сам должен определять, как для него должна выглядеть победа
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киев сам должен определять, как для него должна выглядеть победа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Мы хотим, чтобы Украина одержала победу. И мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа", - заявил Кирби в интервью агентству Блумберг.
Кирби добавил, что если Киев решит пойти на переговоры, то руководство Украины и в частности Владимир Зеленский будут определять то, о чем они будут договариваться.
При этом, по словам Кирби, что Москва не демонстрирует усилий или желания добросовестно вести переговоры.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог.