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В Белом доме заявили, что хотят, чтобы Украина победила - РИА Новости, 28.02.2023
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12:21 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854813367.html
В Белом доме заявили, что хотят, чтобы Украина победила
В Белом доме заявили, что хотят, чтобы Украина победила - РИА Новости, 28.02.2023
В Белом доме заявили, что хотят, чтобы Украина победила
Киев сам должен определять, как для него должна выглядеть победа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:21
2023-02-28T12:21
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
джон кирби
сергей лавров
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киев сам должен определять, как для него должна выглядеть победа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мы хотим, чтобы Украина одержала победу. И мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа", - заявил Кирби в интервью агентству Блумберг. Кирби добавил, что если Киев решит пойти на переговоры, то руководство Украины и в частности Владимир Зеленский будут определять то, о чем они будут договариваться. При этом, по словам Кирби, что Москва не демонстрирует усилий или желания добросовестно вести переговоры. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854518613.html
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В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джон Кирби, Сергей Лавров
В Белом доме заявили, что хотят, чтобы Украина победила

В Белом доме заявили, что Киев сам должен определять, как для него должна выглядеть победа

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киев сам должен определять, как для него должна выглядеть победа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Мы хотим, чтобы Украина одержала победу. И мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа", - заявил Кирби в интервью агентству Блумберг.
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Кирби добавил, что если Киев решит пойти на переговоры, то руководство Украины и в частности Владимир Зеленский будут определять то, о чем они будут договариваться.
При этом, по словам Кирби, что Москва не демонстрирует усилий или желания добросовестно вести переговоры.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог.
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В миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДжон КирбиСергей Лавров
 
 
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