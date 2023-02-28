https://ria.ru/20230228/ukraina-1854799585.html
В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей
В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей - РИА Новости, 28.02.2023
В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей
В Киеве не исключают, что мобилизуют еще больше людей, заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:35
2023-02-28T11:35
2023-02-28T12:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Киеве не исключают, что мобилизуют еще больше людей, заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак. "У нас есть достаточные резервы. <...> И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей", — сказал он в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос, достаточно ли у ВСУ людей, в частности пехотинцев. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлили с 19 февраля еще на 90 дней. Как сообщали местные СМИ, силовики и военные практикуют облавы на призывников, в том числе с использованием машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздачей повесток сотрудниками коммунальных служб.На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230223/voenkomaty-1854049299.html
https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей
Советник министра обороны Украины Сак не исключил мобилизации еще большего числа людей
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
В Киеве не исключают, что мобилизуют еще больше людей, заявил
советник украинского министра обороны Юрий Сак.
"У нас есть достаточные резервы. <...> И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей", — сказал он в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос, достаточно ли у ВСУ людей, в частности пехотинцев.
Украинские СМИ рассказали, как военкоматы мобилизуют сотрудников с бронью
Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине
продлили с 19 февраля еще на 90 дней.
Как сообщали местные СМИ, силовики и военные практикуют облавы на призывников, в том числе с использованием машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздачей повесток сотрудниками коммунальных служб.
На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
"Нам приказали сделать это ". В чем признались пленные азовцы