https://ria.ru/20230228/ukraina-1854799585.html

В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей

В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей - РИА Новости, 28.02.2023

В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей

В Киеве не исключают, что мобилизуют еще больше людей, заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:35

2023-02-28T11:35

2023-02-28T12:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Киеве не исключают, что мобилизуют еще больше людей, заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак. "У нас есть достаточные резервы. <...> И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей", — сказал он в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос, достаточно ли у ВСУ людей, в частности пехотинцев. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлили с 19 февраля еще на 90 дней. Как сообщали местные СМИ, силовики и военные практикуют облавы на призывников, в том числе с использованием машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздачей повесток сотрудниками коммунальных служб.На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230223/voenkomaty-1854049299.html

https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр