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В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 28.02.2023 (обновлено: 12:22 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854799585.html
В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей
В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей - РИА Новости, 28.02.2023
В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей
В Киеве не исключают, что мобилизуют еще больше людей, заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:35
2023-02-28T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Киеве не исключают, что мобилизуют еще больше людей, заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак. "У нас есть достаточные резервы. &lt;...&gt; И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей", — сказал он в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос, достаточно ли у ВСУ людей, в частности пехотинцев. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлили с 19 февраля еще на 90 дней. Как сообщали местные СМИ, силовики и военные практикуют облавы на призывников, в том числе с использованием машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздачей повесток сотрудниками коммунальных служб.На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230223/voenkomaty-1854049299.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей

Советник министра обороны Украины Сак не исключил мобилизации еще большего числа людей

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Киеве не исключают, что мобилизуют еще больше людей, заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак.
"У нас есть достаточные резервы. <...> И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей", — сказал он в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос, достаточно ли у ВСУ людей, в частности пехотинцев.
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Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлили с 19 февраля еще на 90 дней.
Как сообщали местные СМИ, силовики и военные практикуют облавы на призывников, в том числе с использованием машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздачей повесток сотрудниками коммунальных служб.
На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
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