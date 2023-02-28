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На Украине остались силы, которым не нравится режим Киева, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023
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На Украине остались силы, которым не нравится режим Киева, заявил Песков
На Украине остались силы, которым не нравится режим Киева, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023
На Украине остались силы, которым не нравится режим Киева, заявил Песков
На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:42
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украина
киев
дмитрий песков
виктор медведчук
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил про Виктора Медведчука. "У него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы. Другое дело, что тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову. Их уничтожат сразу же, их убьют", - отметил Песков.На вопрос, сможет ли РФ начать переговоры с этими силами после достижения целей спецоперации, представитель Кремля ответил утвердительно."Разумеется. Пока мы видим, что тот режим, который сейчас в Киеве, благоволит нацистам и нацистским проявлениям в обществе Украины. Он пропагандирует эти проявления, всячески их разжигает, пестует и целенаправленно работает над тем, чтобы вот этот нацистский угар в обществе держать, используя и СМИ, дезинформацию — весь арсенал методов, который возможен", - добавил Песков.
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украина, киев, дмитрий песков, виктор медведчук, россия
Украина, Киев, Дмитрий Песков, Виктор Медведчук, Россия
00:42 28.02.2023 (обновлено: 01:37 28.02.2023)
 
На Украине остались силы, которым не нравится режим Киева, заявил Песков

Песков: на Украине остались силы, которым не нравится нынешний режим Киева

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами", - сказал Песков в интервью газете "Известия".
Он напомнил про Виктора Медведчука. "У него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы. Другое дело, что тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову. Их уничтожат сразу же, их убьют", - отметил Песков.
На вопрос, сможет ли РФ начать переговоры с этими силами после достижения целей спецоперации, представитель Кремля ответил утвердительно.
"Разумеется. Пока мы видим, что тот режим, который сейчас в Киеве, благоволит нацистам и нацистским проявлениям в обществе Украины. Он пропагандирует эти проявления, всячески их разжигает, пестует и целенаправленно работает над тем, чтобы вот этот нацистский угар в обществе держать, используя и СМИ, дезинформацию — весь арсенал методов, который возможен", - добавил Песков.
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