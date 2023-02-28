https://ria.ru/20230228/ukraina-1854737181.html

На Украине остались силы, которым не нравится режим Киева, заявил Песков

На Украине остались силы, которым не нравится режим Киева, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023

На Украине остались силы, которым не нравится режим Киева, заявил Песков

На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:42

2023-02-28T00:42

2023-02-28T01:37

украина

киев

дмитрий песков

виктор медведчук

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил про Виктора Медведчука. "У него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы. Другое дело, что тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову. Их уничтожат сразу же, их убьют", - отметил Песков.На вопрос, сможет ли РФ начать переговоры с этими силами после достижения целей спецоперации, представитель Кремля ответил утвердительно."Разумеется. Пока мы видим, что тот режим, который сейчас в Киеве, благоволит нацистам и нацистским проявлениям в обществе Украины. Он пропагандирует эти проявления, всячески их разжигает, пестует и целенаправленно работает над тем, чтобы вот этот нацистский угар в обществе держать, используя и СМИ, дезинформацию — весь арсенал методов, который возможен", - добавил Песков.

https://ria.ru/20221226/nikolaev-1841268895.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, дмитрий песков, виктор медведчук, россия