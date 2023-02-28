Нижегородские ученые придумали, как доставлять груз на суда с помощью ветра
Нижегородские ученые разработали модель транспортировки грузов на суда с помощью ветра
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский". Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Модель транспортировки грузов на суда с помощью ветра на аэростатах предложили учёные Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, сообщила пресс-служба вуза.
Разработка, которая позволит поднимать и перемещать грузы массой до 30 тонн без использования подъёмных кранов, платформ и причалов, получила патент на изобретение.
"Учёные Центра трансфера технологий Университета Лобачевского разрабатывают способ погрузки и разгрузки водных судов за счёт скорости ветра на больших высотах. По данным разработчиков проекта, возможно использовать подъёмную силу, которую создаёт скорость ветра 30-50 километров в час. Для этого груз на аэростате с гелием необходимо поднять на высоту не менее километра от земли. Затем по принципу маятника с помощью лебёдок, подъёмного блока и управляющих тросов груз переносится на борт судна или на сушу", - говорится в сообщении.
Как рассказал соавтор разработки Владимир Пальцев, одно из главных условий работы системы – оболочка аэростата в форме тарелки, которая обеспечит увеличенную грузоподъёмность и устойчивость. Модель экономична и проста, она не требует дополнительных платформ и судов для перевозки или причала. Для управления установкой необходимо участие всего трёх человек.
По словам авторов проекта, предложенная система транспортировки разрабатывается для случаев, когда требуется перенести груз в короткие сроки, а необходимой инфраструктуры для этого нет. "Учитывая огромную протяженность морской границы и множество рек, беспортовая погрузка-разгрузка судов особенно актуальна для России. Также технология может быть востребована в странах Юго-Восточной Азии и Океании", – приводятся в сообщении слова ученого.
Подчеркивается, что разработка нижегородских учёных отмечена золотой медалью на конкурсе изобретений 13-й Международной выставки изобретений на Среднем Востоке. Мероприятие проходило 12-15 февраля в Кувейте с участием представителей науки, власти и бизнеса стран Среднего Востока, СНГ, Европы и Африки. Особый интерес к разработке проявили представители арабских стран. Сейчас нижегородские ученые планируют создать прототип и продвигать разработку на отечественном и иностранных рынках.
Отмечается, что проект реализуется Центром трансфера технологий ННГУ в рамках направления "Интеллектуальные транспортные системы" при грантовой поддержке министерства науки и высшего образования РФ.