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Нижегородские ученые придумали, как доставлять груз на суда с помощью ветра - РИА Новости, 28.02.2023
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Наука
 
11:56 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/uchenye-1854804257.html
Нижегородские ученые придумали, как доставлять груз на суда с помощью ветра
Нижегородские ученые придумали, как доставлять груз на суда с помощью ветра - РИА Новости, 28.02.2023
Нижегородские ученые придумали, как доставлять груз на суда с помощью ветра
Модель транспортировки грузов на суда с помощью ветра на аэростатах предложили учёные Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, сообщила... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:56
2023-02-28T11:56
наука
технологии
россия
юго-восточная азия
кувейт
нижегородский государственный университет
снг
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Модель транспортировки грузов на суда с помощью ветра на аэростатах предложили учёные Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, сообщила пресс-служба вуза. Разработка, которая позволит поднимать и перемещать грузы массой до 30 тонн без использования подъёмных кранов, платформ и причалов, получила патент на изобретение. "Учёные Центра трансфера технологий Университета Лобачевского разрабатывают способ погрузки и разгрузки водных судов за счёт скорости ветра на больших высотах. По данным разработчиков проекта, возможно использовать подъёмную силу, которую создаёт скорость ветра 30-50 километров в час. Для этого груз на аэростате с гелием необходимо поднять на высоту не менее километра от земли. Затем по принципу маятника с помощью лебёдок, подъёмного блока и управляющих тросов груз переносится на борт судна или на сушу", - говорится в сообщении. Как рассказал соавтор разработки Владимир Пальцев, одно из главных условий работы системы – оболочка аэростата в форме тарелки, которая обеспечит увеличенную грузоподъёмность и устойчивость. Модель экономична и проста, она не требует дополнительных платформ и судов для перевозки или причала. Для управления установкой необходимо участие всего трёх человек. По словам авторов проекта, предложенная система транспортировки разрабатывается для случаев, когда требуется перенести груз в короткие сроки, а необходимой инфраструктуры для этого нет. "Учитывая огромную протяженность морской границы и множество рек, беспортовая погрузка-разгрузка судов особенно актуальна для России. Также технология может быть востребована в странах Юго-Восточной Азии и Океании", – приводятся в сообщении слова ученого. Подчеркивается, что разработка нижегородских учёных отмечена золотой медалью на конкурсе изобретений 13-й Международной выставки изобретений на Среднем Востоке. Мероприятие проходило 12-15 февраля в Кувейте с участием представителей науки, власти и бизнеса стран Среднего Востока, СНГ, Европы и Африки. Особый интерес к разработке проявили представители арабских стран. Сейчас нижегородские ученые планируют создать прототип и продвигать разработку на отечественном и иностранных рынках. Отмечается, что проект реализуется Центром трансфера технологий ННГУ в рамках направления "Интеллектуальные транспортные системы" при грантовой поддержке министерства науки и высшего образования РФ.
https://ria.ru/20230221/nauka-1853148950.html
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россия
юго-восточная азия
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технологии, россия, юго-восточная азия, кувейт, нижегородский государственный университет, снг
Наука, Технологии, Россия, Юго-Восточная Азия, Кувейт, Нижегородский государственный университет, СНГ
Нижегородские ученые придумали, как доставлять груз на суда с помощью ветра

Нижегородские ученые разработали модель транспортировки грузов на суда с помощью ветра

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Модель транспортировки грузов на суда с помощью ветра на аэростатах предложили учёные Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, сообщила пресс-служба вуза.
Разработка, которая позволит поднимать и перемещать грузы массой до 30 тонн без использования подъёмных кранов, платформ и причалов, получила патент на изобретение.
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"Учёные Центра трансфера технологий Университета Лобачевского разрабатывают способ погрузки и разгрузки водных судов за счёт скорости ветра на больших высотах. По данным разработчиков проекта, возможно использовать подъёмную силу, которую создаёт скорость ветра 30-50 километров в час. Для этого груз на аэростате с гелием необходимо поднять на высоту не менее километра от земли. Затем по принципу маятника с помощью лебёдок, подъёмного блока и управляющих тросов груз переносится на борт судна или на сушу", - говорится в сообщении.
Как рассказал соавтор разработки Владимир Пальцев, одно из главных условий работы системы – оболочка аэростата в форме тарелки, которая обеспечит увеличенную грузоподъёмность и устойчивость. Модель экономична и проста, она не требует дополнительных платформ и судов для перевозки или причала. Для управления установкой необходимо участие всего трёх человек.
По словам авторов проекта, предложенная система транспортировки разрабатывается для случаев, когда требуется перенести груз в короткие сроки, а необходимой инфраструктуры для этого нет. "Учитывая огромную протяженность морской границы и множество рек, беспортовая погрузка-разгрузка судов особенно актуальна для России. Также технология может быть востребована в странах Юго-Восточной Азии и Океании", – приводятся в сообщении слова ученого.
Подчеркивается, что разработка нижегородских учёных отмечена золотой медалью на конкурсе изобретений 13-й Международной выставки изобретений на Среднем Востоке. Мероприятие проходило 12-15 февраля в Кувейте с участием представителей науки, власти и бизнеса стран Среднего Востока, СНГ, Европы и Африки. Особый интерес к разработке проявили представители арабских стран. Сейчас нижегородские ученые планируют создать прототип и продвигать разработку на отечественном и иностранных рынках.
Отмечается, что проект реализуется Центром трансфера технологий ННГУ в рамках направления "Интеллектуальные транспортные системы" при грантовой поддержке министерства науки и высшего образования РФ.
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НаукаТехнологииРоссияЮго-Восточная АзияКувейтНижегородский государственный университетСНГ
 
 
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