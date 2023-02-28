https://ria.ru/20230228/turchak-1854829122.html

Турчак призвал глав регионов "перетряхнуть" свои команды

Турчак призвал глав регионов "перетряхнуть" свои команды - РИА Новости, 28.02.2023

Турчак призвал глав регионов "перетряхнуть" свои команды

Секретарь Генсовета "Единой России" призвал глав субъектов "перетряхнуть" свои региональные команды и "привести их в чувства" из-за того, что не во всех... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:15

2023-02-28T13:15

2023-02-28T13:15

россия

андрей турчак

единая россия

воздушно-космические силы россии

политика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" призвал глав субъектов "перетряхнуть" свои региональные команды и "привести их в чувства" из-за того, что не во всех регионах капремонт школ выполнен в срок или не размещена конкурсная документация. Ранее Турчак сообщил, что в этому году ремонтируется 1527 школ, из них в 1164 ремонт только начнётся, а в 363 продолжится в рамках двухлетнего цикла. При этом 28 объектов не опубликовали конкурсную документацию, 803 школы все процедуры завершили и заключили контракты. "Коллеги, я ещё раз вас всех призываю. Мы живём в новой реальности. И спрос с каждого из нас будет соответствовать этой реальности. Условиям военного времени, если хотите. Соберите, перетряхните свои региональные команды, приведите их в чувства", - сказал Турчак на ВКС по капремонту школ. Он также выразил сожаление, что пришлось "пригласить на связь свой родной регион", где одна школа не успела провести капремонт в срок. "На прошлом селекторе в конце 2022 года я этого не сделал. Потому что и губернатор, и команда гарантировали, что объект будет введён", - сказал секретарь Генсовета. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил коллег оказывать всестороннюю поддержку новым регионам РФ, консультироваться и делиться с ними опытом, наработками и лучшими практиками по выстраиванию воспитательного и образовательного процесса в школах.

https://ria.ru/20230107/deputat-1843429606.html

https://ria.ru/20230120/vybory-1846239886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, андрей турчак, единая россия, воздушно-космические силы россии, политика