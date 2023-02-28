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Французские производители продуктов потребовали повысить цены в магазинах
Французские производители продуктов потребовали повысить цены в магазинах - РИА Новости, 28.02.2023
Французские производители продуктов потребовали повысить цены в магазинах
Французские производители продовольствия потребовали у дистрибуторов повысить цены в среднем на 15% в магазинах с марта, завил генеральный директор Федерации... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:30
2023-02-28T15:30
2023-02-28T15:30
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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Французские производители продовольствия потребовали у дистрибуторов повысить цены в среднем на 15% в магазинах с марта, завил генеральный директор Федерации торговли и дистрибуторов Франции Жак Крессель в эфире телеканала BFMTV. В среду заканчиваются торговые переговоры производителей с дистрибуторами для достижения договоренностей по финальным ценам на их продукцию. Крессель отметил, что дистрибуторы будут вынуждены закупать товары у производителей по цене в среднем на 10% выше, чем раньше. "Мы должны будем платить за товары крупных брендов в среднем на 10% больше с начала марта", - заявил он. Крессель отметил, что переговоры были "крайне тяжелыми" и многие крупные производители настаивают на поднятии цен на их товары на 15%-16%. Согласно отчету Национального института статистики Франции (Insee), опубликованному во вторник, инфляция во Франции в феврале ускорилась до 6,2%, при этом в годовом исчислении рост цен на продовольственные товары составил 14,5% после 13,3% в январе. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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экономика, франция, в мире
Экономика, Франция, В мире
Французские производители продуктов потребовали повысить цены в магазинах
Французские производители продуктов потребовали повысить цены в магазинах на 15 процентов
ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости.
Французские производители продовольствия потребовали у дистрибуторов повысить цены в среднем на 15% в магазинах с марта, завил генеральный директор Федерации торговли и дистрибуторов Франции Жак Крессель в эфире телеканала BFMTV
.
В среду заканчиваются торговые переговоры производителей с дистрибуторами для достижения договоренностей по финальным ценам на их продукцию. Крессель отметил, что дистрибуторы будут вынуждены закупать товары у производителей по цене в среднем на 10% выше, чем раньше.
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"Мы должны будем платить за товары крупных брендов в среднем на 10% больше с начала марта", - заявил он.
Крессель отметил, что переговоры были "крайне тяжелыми" и многие крупные производители настаивают на поднятии цен на их товары на 15%-16%.
«
"Такой рост невозможно принять в период, настолько сложный в плане покупательной способности населения. Дистрибуторы будут вынуждены переложить этот рост на покупателей", - сказал он, отметив, что крупные магазины "постараются максимально ограничить рост цен для конечных потребителей".
Согласно отчету Национального института статистики Франции (Insee), опубликованному во вторник, инфляция во Франции в феврале ускорилась до 6,2%, при этом в годовом исчислении рост цен на продовольственные товары составил 14,5% после 13,3% в январе.
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из-за конфликта на Украине
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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