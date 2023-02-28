https://ria.ru/20230228/tseny-1854867235.html

Французские производители продуктов потребовали повысить цены в магазинах

Французские производители продуктов потребовали повысить цены в магазинах - РИА Новости, 28.02.2023

Французские производители продуктов потребовали повысить цены в магазинах

Французские производители продовольствия потребовали у дистрибуторов повысить цены в среднем на 15% в магазинах с марта, завил генеральный директор Федерации... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:30

2023-02-28T15:30

2023-02-28T15:30

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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Французские производители продовольствия потребовали у дистрибуторов повысить цены в среднем на 15% в магазинах с марта, завил генеральный директор Федерации торговли и дистрибуторов Франции Жак Крессель в эфире телеканала BFMTV. В среду заканчиваются торговые переговоры производителей с дистрибуторами для достижения договоренностей по финальным ценам на их продукцию. Крессель отметил, что дистрибуторы будут вынуждены закупать товары у производителей по цене в среднем на 10% выше, чем раньше. "Мы должны будем платить за товары крупных брендов в среднем на 10% больше с начала марта", - заявил он. Крессель отметил, что переговоры были "крайне тяжелыми" и многие крупные производители настаивают на поднятии цен на их товары на 15%-16%. Согласно отчету Национального института статистики Франции (Insee), опубликованному во вторник, инфляция во Франции в феврале ускорилась до 6,2%, при этом в годовом исчислении рост цен на продовольственные товары составил 14,5% после 13,3% в январе. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221111/tseny-1830949032.html

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экономика, франция, в мире