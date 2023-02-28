https://ria.ru/20230228/tseny-1854750556.html
Исследование показало рост цен на продукты в несетевой рознице в России
Исследование показало рост цен на продукты в несетевой рознице в России - РИА Новости, 28.02.2023
Исследование показало рост цен на продукты в несетевой рознице в России
Средний чек на покупку продуктов в России в магазинах несетевой розницы с января 2022 года по январь 2023 года вырос в среднем на 20%, в основном за счет... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T06:21
2023-02-28T06:21
2023-02-28T07:01
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Средний чек на покупку продуктов в России в магазинах несетевой розницы с января 2022 года по январь 2023 года вырос в среднем на 20%, в основном за счет подорожавших помидоров и сидра, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Маркет". В сервисе пояснили, что драйверами роста выступила цена на мясо, которая прибавила 15%, на сахар - на 11% и на помидоры - 20% роста. В целом в категории продуктов питания количество чеков снизилось на 4%. При этом оборот категории вырос на 6%. "На основании этих данных можно сделать вывод, что стали покупать меньше продуктов, но по более высокой цене", - добавили аналитики. В категории алкогольных напитков драйверами роста цен стали сидр, который подорожал на 35%, и пиво, цена которого подросла на 5%. По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в январе 2023 года составила 10,16% в годовом выражении.
https://ria.ru/20230228/ekonomika-1854740363.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, экономика
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия, Экономика
Исследование показало рост цен на продукты в несетевой рознице в России
"Контур.Маркет": средний чек на продукты в несетевой рознице в России за год вырос на 20%
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Средний чек на покупку продуктов в России в магазинах несетевой розницы с января 2022 года по январь 2023 года вырос в среднем на 20%, в основном за счет подорожавших помидоров и сидра, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Маркет".
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"Аналитики системы, проанализировав данные 30 тысяч торговых точек магазинов малой и средней продуктовой розницы по всей территории РФ и сравнив продажи за январь 2022 года и январь 2023 года, определили, что средний чек вырос на 20% и составляет 600 рублей", - говорится в исследовании.
В сервисе пояснили, что драйверами роста выступила цена на мясо, которая прибавила 15%, на сахар - на 11% и на помидоры - 20% роста.
В целом в категории продуктов питания количество чеков снизилось на 4%. При этом оборот категории вырос на 6%. "На основании этих данных можно сделать вывод, что стали покупать меньше продуктов, но по более высокой цене", - добавили аналитики.
В категории алкогольных напитков драйверами роста цен стали сидр, который подорожал на 35%, и пиво, цена которого подросла на 5%.
По данным Росстата
, продовольственная инфляция в России в январе 2023 года составила 10,16% в годовом выражении.
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