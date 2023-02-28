Омский губернатор рассказал о создании транспортно-логистического центра
Омский губернатор Бурков рассказал о создании транспортно-логистического центра в регионе
© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области рассказал о создании ещё одного сектора экономики — транспортно-логистического бизнеса, сообщили в пресс-службе областного правительства.
На заседании совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе Омской области обсудили введение дополнительных инструментов для поддержки новых инвестпроектов. В среднем за последние четыре года рост инвестиций в основной капитал Омской области составил порядка 15%.
"Губернатор Омской области также ставит задачей развитие нового для региона направления экономики — транспортно-логистического сектора. Накануне Александр Бурков посетил площадку строительства логистического парка "Солнечный". Объект включен в реестр масштабных инвестиционных проектов Омской области. Инвестор "ПФО групп" уже получила первых резидентов в лице таких крупных сетевых ритейлеров, как "Пятерочка", "Красное и Белое" и ряда других торговых сетей, каждая из которых будет иметь обособленный центр", - сообщили в пресс-службе.
В логопарке "Солнечный" запланировано к вводу более 200 тысяч квадратных метров. Уже есть достигнутые соглашения с маркетплейсом Ozon. Первым в город зашел интернет-магазин Wildberries, который уже проектирует строительство первого объекта на Западном обходе города. Инвестиции в реализацию данного проекта превысят 10 миллиардов рублей. В пик стройки будет задействовано порядка 500 человек. С вводом объектов работой будут обеспечены тысячи человек.