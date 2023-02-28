https://ria.ru/20230228/tsentr-1854820559.html

Омский губернатор рассказал о создании транспортно-логистического центра

Омский губернатор рассказал о создании транспортно-логистического центра - РИА Новости, 28.02.2023

Омский губернатор рассказал о создании транспортно-логистического центра

Губернатор Омской области рассказал о создании ещё одного сектора экономики — транспортно-логистического бизнеса, сообщили в пресс-службе областного... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:49

2023-02-28T12:49

2023-02-28T12:49

омская область

экономика

омская область

александр бурков

пятерочка (сеть магазинов)

ozon

wildberries

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ОМСК, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области рассказал о создании ещё одного сектора экономики — транспортно-логистического бизнеса, сообщили в пресс-службе областного правительства. На заседании совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе Омской области обсудили введение дополнительных инструментов для поддержки новых инвестпроектов. В среднем за последние четыре года рост инвестиций в основной капитал Омской области составил порядка 15%. "Губернатор Омской области также ставит задачей развитие нового для региона направления экономики — транспортно-логистического сектора. Накануне Александр Бурков посетил площадку строительства логистического парка "Солнечный". Объект включен в реестр масштабных инвестиционных проектов Омской области. Инвестор "ПФО групп" уже получила первых резидентов в лице таких крупных сетевых ритейлеров, как "Пятерочка", "Красное и Белое" и ряда других торговых сетей, каждая из которых будет иметь обособленный центр", - сообщили в пресс-службе. В логопарке "Солнечный" запланировано к вводу более 200 тысяч квадратных метров. Уже есть достигнутые соглашения с маркетплейсом Ozon. Первым в город зашел интернет-магазин Wildberries, который уже проектирует строительство первого объекта на Западном обходе города. Инвестиции в реализацию данного проекта превысят 10 миллиардов рублей. В пик стройки будет задействовано порядка 500 человек. С вводом объектов работой будут обеспечены тысячи человек.

https://ria.ru/20230227/omsk-1854678519.html

омская область

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экономика, омская область, александр бурков, пятерочка (сеть магазинов), ozon, wildberries