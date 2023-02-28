https://ria.ru/20230228/trevoga-1854988322.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.02.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена вечером во вторник в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T23:44

2023-02-28T23:44

2023-02-28T23:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена вечером во вторник в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в этих областях в промежутке с 23.19 по 23.28 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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полтавская область

сумская область

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в мире, украина, полтавская область, сумская область, черниговская область