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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:44 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/trevoga-1854988322.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.02.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена вечером во вторник в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T23:44
2023-02-28T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
сумская область
черниговская область
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена вечером во вторник в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в этих областях в промежутке с 23.19 по 23.28 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
полтавская область
сумская область
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в мире, украина, полтавская область, сумская область, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Сумская область, Черниговская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава, Украина
Полтава, Украина - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена вечером во вторник в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги был объявлен в этих областях в промежутке с 23.19 по 23.28 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская областьСумская областьЧерниговская область
 
 
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