https://ria.ru/20230228/trevoga-1854879596.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.02.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Ровненской и Волынской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:01

2023-02-28T16:01

2023-02-28T16:01

специальная военная операция на украине

украина

волынская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Ровненской и Волынской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в областях в 15.23 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

украина

волынская область

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украина, волынская область, вооруженные силы рф, в мире