https://ria.ru/20230228/trevoga-1854879596.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.02.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Ровненской и Волынской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:01
2023-02-28T16:01
2023-02-28T16:01
специальная военная операция на украине
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волынская область
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Ровненской и Волынской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в областях в 15.23 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
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украина, волынская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Волынская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Ровненской и Волынской областях Украины объявили воздушную тревогу