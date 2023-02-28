https://ria.ru/20230228/trevoga-1854807666.html

В "Газпром-Медиа" прокомментировали сообщения о тревоге в эфире телеканалов

В "Газпром-Медиа" прокомментировали сообщения о тревоге в эфире телеканалов - РИА Новости, 28.02.2023

В "Газпром-Медиа" прокомментировали сообщения о тревоге в эфире телеканалов

Сообщение о воздушной тревоге в эфире телеканалов Газпром-Медиа Развлекательное телевидение не соответствует действительности и появилось в результате атаки на... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:05

2023-02-28T12:05

2023-02-28T17:13

газпром-медиа холдинг

происшествия

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7f5cdbb5e99a62707f36c68fa2f867.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сообщение о воздушной тревоге в эфире телеканалов Газпром-Медиа Развлекательное телевидение не соответствует действительности и появилось в результате атаки на инфраструктуру спутникового оператора, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ).Ранее МЧС сообщало, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах РФ в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге, это ложь."Сообщение о воздушной тревоге в эфире наших телеканалов не соответствует действительности и появилось в результате атаки на инфраструктуру спутникового оператора. Такие атаки на спутник становятся частью наших рабочих будней", - говорится в сообщении. Отмечается, что в данный момент эфир работает в обычном режиме согласно сетке вещания.

https://ria.ru/20230223/vzlom-1853972150.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

газпром-медиа холдинг, происшествия, технологии, россия