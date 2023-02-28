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В "Газпром-Медиа" прокомментировали сообщения о тревоге в эфире телеканалов - РИА Новости, 28.02.2023
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12:05 28.02.2023 (обновлено: 17:13 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/trevoga-1854807666.html
В "Газпром-Медиа" прокомментировали сообщения о тревоге в эфире телеканалов
В "Газпром-Медиа" прокомментировали сообщения о тревоге в эфире телеканалов - РИА Новости, 28.02.2023
В "Газпром-Медиа" прокомментировали сообщения о тревоге в эфире телеканалов
Сообщение о воздушной тревоге в эфире телеканалов Газпром-Медиа Развлекательное телевидение не соответствует действительности и появилось в результате атаки на... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:05
2023-02-28T17:13
газпром-медиа холдинг
происшествия
технологии
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сообщение о воздушной тревоге в эфире телеканалов Газпром-Медиа Развлекательное телевидение не соответствует действительности и появилось в результате атаки на инфраструктуру спутникового оператора, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ).Ранее МЧС сообщало, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах РФ в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге, это ложь."Сообщение о воздушной тревоге в эфире наших телеканалов не соответствует действительности и появилось в результате атаки на инфраструктуру спутникового оператора. Такие атаки на спутник становятся частью наших рабочих будней", - говорится в сообщении. Отмечается, что в данный момент эфир работает в обычном режиме согласно сетке вещания.
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газпром-медиа холдинг, происшествия, технологии, россия
Газпром-Медиа Холдинг, Происшествия, Технологии, Россия
В "Газпром-Медиа" прокомментировали сообщения о тревоге в эфире телеканалов

"Газпром-Медиа" объяснил сообщения о тревоге в эфире атакой на спутниковый оператор

© Depositphotos.com / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Depositphotos.com / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сообщение о воздушной тревоге в эфире телеканалов Газпром-Медиа Развлекательное телевидение не соответствует действительности и появилось в результате атаки на инфраструктуру спутникового оператора, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ).
Ранее МЧС сообщало, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах РФ в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге, это ложь.
"Сообщение о воздушной тревоге в эфире наших телеканалов не соответствует действительности и появилось в результате атаки на инфраструктуру спутникового оператора. Такие атаки на спутник становятся частью наших рабочих будней", - говорится в сообщении. Отмечается, что в данный момент эфир работает в обычном режиме согласно сетке вещания.
Эфир на радио - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
В Крыму взломали эфиры радиостанций "Спутник" и "Вера"
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Газпром-Медиа ХолдингПроисшествияТехнологииРоссия
 
 
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