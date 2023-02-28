https://ria.ru/20230228/trevoga-1854807666.html
В "Газпром-Медиа" прокомментировали сообщения о тревоге в эфире телеканалов
В "Газпром-Медиа" прокомментировали сообщения о тревоге в эфире телеканалов - РИА Новости, 28.02.2023
В "Газпром-Медиа" прокомментировали сообщения о тревоге в эфире телеканалов
Сообщение о воздушной тревоге в эфире телеканалов Газпром-Медиа Развлекательное телевидение не соответствует действительности и появилось в результате атаки на... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:05
2023-02-28T12:05
2023-02-28T17:13
газпром-медиа холдинг
происшествия
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7f5cdbb5e99a62707f36c68fa2f867.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сообщение о воздушной тревоге в эфире телеканалов Газпром-Медиа Развлекательное телевидение не соответствует действительности и появилось в результате атаки на инфраструктуру спутникового оператора, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ).Ранее МЧС сообщало, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах РФ в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге, это ложь."Сообщение о воздушной тревоге в эфире наших телеканалов не соответствует действительности и появилось в результате атаки на инфраструктуру спутникового оператора. Такие атаки на спутник становятся частью наших рабочих будней", - говорится в сообщении. Отмечается, что в данный момент эфир работает в обычном режиме согласно сетке вещания.
https://ria.ru/20230223/vzlom-1853972150.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8934edd4fd94dc06ff737f627f9c340c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром-медиа холдинг, происшествия, технологии, россия
Газпром-Медиа Холдинг, Происшествия, Технологии, Россия
В "Газпром-Медиа" прокомментировали сообщения о тревоге в эфире телеканалов
"Газпром-Медиа" объяснил сообщения о тревоге в эфире атакой на спутниковый оператор
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сообщение о воздушной тревоге в эфире телеканалов Газпром-Медиа Развлекательное телевидение не соответствует действительности и появилось в результате атаки на инфраструктуру спутникового оператора, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ).
Ранее МЧС
сообщало, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах РФ
в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге, это ложь.
"Сообщение о воздушной тревоге в эфире наших телеканалов не соответствует действительности и появилось в результате атаки на инфраструктуру спутникового оператора. Такие атаки на спутник становятся частью наших рабочих будней", - говорится в сообщении. Отмечается, что в данный момент эфир работает в обычном режиме согласно сетке вещания.
В Крыму взломали эфиры радиостанций "Спутник" и "Вера"