https://ria.ru/20230228/trevoga-1854780362.html
Власти Крыма и Воронежской области опровергли сообщения о тревоге
Власти Крыма и Воронежской области опровергли сообщения о тревоге - РИА Новости, 28.02.2023
Власти Крыма и Воронежской области опровергли сообщения о тревоге
Власти Крыма и Воронежской области сообщили о повторном взломе радиостанций, по которым включали в эфир фейковые сообщения об объявленной тревоге и... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:36
2023-02-28T10:36
2023-02-28T10:36
республика крым
воронежская область
олег крючков
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40299/29/402992920_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_0f2b15b0738de0816ba79054c9701aa6.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Власти Крыма и Воронежской области сообщили о повторном взломе радиостанций, по которым включали в эфир фейковые сообщения об объявленной тревоге и рекомендовали "проследовать в укрытие". Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, очередная хакерская атака была осуществлена на эфирное вещание радио "Море". "Взломано вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника. В данный момент проводится их отключение", - написал он своем телеграм-канале. Позже он уточнил, что был взломан транспондер спутникового оператора за пределами Крыма. "Все передатчики, которые работают на спутниковом сигнале - отключены. Эфирное вещание крымского телевидения и радио не пострадало и продолжается в полном объеме", - добавил он. Как сообщает в свою очередь правительство Воронежской области, утром на одной из радиостанций, вещающей на территории региона - "Europa+", прошло сообщение о якобы объявленной "тревоге" и рекомендации "проследовать в укрытие". "Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности. Обстановка в регионе — контролируемая и без происшествий. Убедительно просим воронежцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - говорится в сообщении властей. На прошлой неделе похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской и других областях. Опровержение тогда последовало со стороны МЧС РФ. Ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка. Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего, заявляли РИА Новости, что атака на ряд российских региональных радиостанций может быть репетицией более крупного "информационного теракта" в отношении электронных СМИ России. Речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идет фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий. Специалисты заявляют, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.
https://ria.ru/20230228/dron-1854770655.html
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
https://ria.ru/20230228/donbass-1854615238.html
республика крым
воронежская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, воронежская область, олег крючков
Республика Крым, Воронежская область, Олег Крючков
Власти Крыма и Воронежской области опровергли сообщения о тревоге
Власти Крыма и Воронежской области сообщили о новом взломе радиостанций и фейковой тревоге
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Власти Крыма и Воронежской области сообщили
о повторном взломе
радиостанций, по которым включали в эфир фейковые сообщения об объявленной тревоге и рекомендовали "проследовать в укрытие".
Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков
, очередная хакерская атака была осуществлена на эфирное вещание радио "Море". "Взломано вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника. В данный момент проводится их отключение", - написал он своем телеграм-канале.
Позже он уточнил, что был взломан транспондер спутникового оператора за пределами Крыма.
"Все передатчики, которые работают на спутниковом сигнале - отключены. Эфирное вещание крымского телевидения и радио не пострадало и продолжается в полном объеме", - добавил он.
В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел дрон
Как сообщает в свою очередь правительство Воронежской области, утром на одной из радиостанций, вещающей на территории региона - "Europa+", прошло сообщение о якобы объявленной "тревоге" и рекомендации "проследовать в укрытие".
"Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности. Обстановка в регионе — контролируемая и без происшествий. Убедительно просим воронежцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - говорится в сообщении властей.
На прошлой неделе похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской и других областях. Опровержение тогда последовало со стороны МЧС РФ.
Решающая битва за Россию назначена на весну
Ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка.
Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего, заявляли РИА Новости, что атака на ряд российских региональных радиостанций может быть репетицией более крупного "информационного теракта" в отношении электронных СМИ России
.
Речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идет фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий. Специалисты заявляют, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.
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