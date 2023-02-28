https://ria.ru/20230228/trevoga-1854780362.html

Власти Крыма и Воронежской области опровергли сообщения о тревоге

Власти Крыма и Воронежской области опровергли сообщения о тревоге - РИА Новости, 28.02.2023

Власти Крыма и Воронежской области опровергли сообщения о тревоге

Власти Крыма и Воронежской области сообщили о повторном взломе радиостанций, по которым включали в эфир фейковые сообщения об объявленной тревоге и... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:36

2023-02-28T10:36

2023-02-28T10:36

республика крым

воронежская область

олег крючков

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Власти Крыма и Воронежской области сообщили о повторном взломе радиостанций, по которым включали в эфир фейковые сообщения об объявленной тревоге и рекомендовали "проследовать в укрытие". Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, очередная хакерская атака была осуществлена на эфирное вещание радио "Море". "Взломано вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника. В данный момент проводится их отключение", - написал он своем телеграм-канале. Позже он уточнил, что был взломан транспондер спутникового оператора за пределами Крыма. "Все передатчики, которые работают на спутниковом сигнале - отключены. Эфирное вещание крымского телевидения и радио не пострадало и продолжается в полном объеме", - добавил он. Как сообщает в свою очередь правительство Воронежской области, утром на одной из радиостанций, вещающей на территории региона - "Europa+", прошло сообщение о якобы объявленной "тревоге" и рекомендации "проследовать в укрытие". "Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности. Обстановка в регионе — контролируемая и без происшествий. Убедительно просим воронежцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - говорится в сообщении властей. На прошлой неделе похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской и других областях. Опровержение тогда последовало со стороны МЧС РФ. Ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка. Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего, заявляли РИА Новости, что атака на ряд российских региональных радиостанций может быть репетицией более крупного "информационного теракта" в отношении электронных СМИ России. Речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идет фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий. Специалисты заявляют, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.

https://ria.ru/20230228/dron-1854770655.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

https://ria.ru/20230228/donbass-1854615238.html

республика крым

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, воронежская область, олег крючков