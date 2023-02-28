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МЧС опровергло сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах - РИА Новости, 28.02.2023
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10:23 28.02.2023 (обновлено: 12:50 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/trevoga-1854776893.html
МЧС опровергло сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах
МЧС опровергло сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах - РИА Новости, 28.02.2023
МЧС опровергло сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах
В некоторых регионах России после взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала фейковая информация о воздушной тревоге, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:23
2023-02-28T12:50
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
технологии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В некоторых регионах России после взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала фейковая информация о воздушной тревоге, сообщили в пресс-службе МЧС.Это не первый случай атаки на российские СМИ. На прошлой неделе в эфире радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях — Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio — прозвучало ложное сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. В МЧС подчеркнули, что эти объявления не соответствуют действительности, и призвали следить за сообщениями в официальных источниках.Кроме того, украинские хакеры атаковали радиостанции "Спутник в Крыму" и "Вера". В отдельных районах Крыма вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки постсоветской республики Кирилла Буданова с угрозами. Вещание оперативно прервали, а затем восстановили уже в штатном режиме.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, технологии
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Технологии
МЧС опровергло сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах

МЧС: из-за взлома в нескольких регионах по телевизору и радио объявили о воздушной тревоге

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТелевизионный пульт
Телевизионный пульт - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В некоторых регионах России после взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала фейковая информация о воздушной тревоге, сообщили в пресс-службе МЧС.
«
"Данная информация является ложной и не соответствует действительности", — отметили в ведомстве.
Это не первый случай атаки на российские СМИ. На прошлой неделе в эфире радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях — Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio — прозвучало ложное сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. В МЧС подчеркнули, что эти объявления не соответствуют действительности, и призвали следить за сообщениями в официальных источниках.
Кроме того, украинские хакеры атаковали радиостанции "Спутник в Крыму" и "Вера". В отдельных районах Крыма вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки постсоветской республики Кирилла Буданова с угрозами. Вещание оперативно прервали, а затем восстановили уже в штатном режиме.
Эфир на радио - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияТехнологии
 
 
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