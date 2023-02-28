https://ria.ru/20230228/trevoga-1854776893.html

МЧС опровергло сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах

МЧС опровергло сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах - РИА Новости, 28.02.2023

МЧС опровергло сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах

В некоторых регионах России после взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала фейковая информация о воздушной тревоге, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:23

2023-02-28T10:23

2023-02-28T12:50

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

технологии

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В некоторых регионах России после взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала фейковая информация о воздушной тревоге, сообщили в пресс-службе МЧС.Это не первый случай атаки на российские СМИ. На прошлой неделе в эфире радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях — Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio — прозвучало ложное сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. В МЧС подчеркнули, что эти объявления не соответствуют действительности, и призвали следить за сообщениями в официальных источниках.Кроме того, украинские хакеры атаковали радиостанции "Спутник в Крыму" и "Вера". В отдельных районах Крыма вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки постсоветской республики Кирилла Буданова с угрозами. Вещание оперативно прервали, а затем восстановили уже в штатном режиме.

https://ria.ru/20230223/vzlom-1853972150.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, технологии