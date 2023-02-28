https://ria.ru/20230228/termobele-1854844683.html

Роскачество выявило нарушения в 40 процентах образцов мужского термобелья

Роскачество выявило нарушения в 40 процентах образцов мужского термобелья - РИА Новости, 28.02.2023

Роскачество выявило нарушения в 40 процентах образцов мужского термобелья

Исследование, проведенное Роскачеством, показало, что в 40% образцов мужского термобелья в России выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:03

2023-02-28T14:03

2023-02-28T14:03

общество

россия

роскачество

одежда

лилия котельникова

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Исследование, проведенное Роскачеством, показало, что в 40% образцов мужского термобелья в России выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в том числе в способности ткани поглощать влагу, сообщает организация. Так, по данным организации, у многих товаров, сертифицированных как бельевые изделия, гигроскопичность оказалась менее 1%, что является нарушением законодательства. А для получения сертификата значение должно быть не менее 6%. Однако в сертификате об этом не пишется, а указывается только в протоколах испытаний термобелья, которые предоставляются в орган сертификации. "В итоге получается, что сертификаты в открытом доступе есть, а протоколов испытаний нет. Поэтому непонятно, что именно указано в протоколах. Если гигроскопичность заявлена достоверно (менее 1%), то возникает вопрос - каким образом получен сертификат. ... Проблема слишком массовая, чтобы говорить о случайных ошибках лабораторий, которые проводят испытания для сертификации таких товаров", - пояснили в Роскачестве. Отмечается, что носить термобелье, которое нарушает требования законодательства по гигроскопичности, не опасно, но только если учитывать его свойства - то есть носить в холодную погоду как влаговыводящее, при этом сверху обязательно надевать одежду второго слоя, который будет впитывать отведенную влагу. "При физических нагрузках желательно термобелье из материалов, которые отводят влагу. Сверху надо надевать одежду, которая не только защитит от ветра, но при этом станет влагоприемником, то есть будет впитывать влагу, которую отводит от тела термобелье. Если на полиэфирное термобелье надеть вторым слоем легкую болоневую куртку, которая не впитывает влагу, ожидаемого эффекта не будет, влага останется между первым и вторым слоем и приведет к переохлаждению", - также приводятся в сообщении слова директора департамента исследований Роскачества Лилии Котельниковой.

https://ria.ru/20230205/wi-fi-1849809952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, роскачество, одежда, лилия котельникова