New York Times отметила упадок европейского ВПК
New York Times отметила скромный объем обещанных Украине европейских танков и упадок ВПК
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon MatthiasАмериканские танки M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon Matthias
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Газета New York Times сравнила объем обещанных Украине странами ЕС танков с "ручейком", который отражает упадок европейского военно-промышленного комплекса (ВПК).
Как говорится в публикации, несмотря на то, что Европа располагает примерно двумя тысячами танков Leopard 2 различных моделей, количество этих машин, обещанных Украине, не достигает тех сотен единиц, которые, по словам ее властей, ей необходимы.
По мнению авторов материала, неспособность обеспечить желаемые поставки бронетехники Украине является отражением реальности, которую Европа долгое время игнорировала: наслаждаясь оттепелью после холодной войны, страны ЕС хронически недофинансировали свои вооруженные силы.
Министр обороны Польши, объявившей о передаче Киеву до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции, 24 февраля заявил, что Leopard уже находятся на Украине. Также "Леопарды" поставят Украине Германия, производитель этих танков, Испания, Канада, Финляндия. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Leopard 2 уже замечены в районе Артемовска.
Кроме того, в январе США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.