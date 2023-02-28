https://ria.ru/20230228/tank-1854843443.html

В Берлине убрали танк, выставленный у посольства России

В Берлине убрали танк, выставленный у посольства России - РИА Новости, 28.02.2023

В Берлине убрали танк, выставленный у посольства России

В Берлине убрали танк Т-72, выставленный перед посольством России в Германии, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:58

2023-02-28T13:58

2023-02-28T15:50

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т-72 "урал"

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БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости. В Берлине убрали танк Т-72, выставленный перед посольством России в Германии, сообщил корреспондент РИА Новости.По данным полиции, организаторы акции увезли боевую технику еще ранним утром. Как написала газета Berliner Zeitung, ее планируют выставить в Амстердаме и Гааге.На месте, где стоял танк, до сих пор лежат остатки цветов, которые принесли к нему желающие отдать дань памяти погибшим танкистам и участникам конфликта на Украине в целом.Накануне сторонники организаторов акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но они встретили противодействие противников инсталляции. Люди продолжали нести цветы, даже после того, как их убрали.Другие российские танки установили в Таллине и Вильнюсе, но и там люди начали нести цветы. Полиция Литвы начала расследование.Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина подбитый ржавый танк и направили его дуло в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку ВСУ, но жители немецкой столицы сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели.

https://ria.ru/20230227/berlin-1854629453.html

https://ria.ru/20230227/berlin-1854543950.html

берлин (город)

германия

россия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, берлин (город), германия, россия, вооруженные силы украины, украина, т-72 "урал"