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В Берлине убрали танк, выставленный у посольства России - РИА Новости, 28.02.2023
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13:58 28.02.2023 (обновлено: 15:50 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/tank-1854843443.html
В Берлине убрали танк, выставленный у посольства России
В Берлине убрали танк, выставленный у посольства России - РИА Новости, 28.02.2023
В Берлине убрали танк, выставленный у посольства России
В Берлине убрали танк Т-72, выставленный перед посольством России в Германии, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:58
2023-02-28T15:50
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вооруженные силы украины
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т-72 "урал"
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БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости. В Берлине убрали танк Т-72, выставленный перед посольством России в Германии, сообщил корреспондент РИА Новости.По данным полиции, организаторы акции увезли боевую технику еще ранним утром. Как написала газета Berliner Zeitung, ее планируют выставить в Амстердаме и Гааге.На месте, где стоял танк, до сих пор лежат остатки цветов, которые принесли к нему желающие отдать дань памяти погибшим танкистам и участникам конфликта на Украине в целом.Накануне сторонники организаторов акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но они встретили противодействие противников инсталляции. Люди продолжали нести цветы, даже после того, как их убрали.Другие российские танки установили в Таллине и Вильнюсе, но и там люди начали нести цветы. Полиция Литвы начала расследование.Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина подбитый ржавый танк и направили его дуло в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку ВСУ, но жители немецкой столицы сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели.
https://ria.ru/20230227/berlin-1854629453.html
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берлин (город)
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в мире, берлин (город), германия, россия, вооруженные силы украины, украина, т-72 "урал"
В мире, Берлин (город), Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Т-72 "Урал"
В Берлине убрали танк, выставленный у посольства России

В Берлине убрали танк, выставленный у посольства России, цветы оставили

© РИА НовостиТерритория у здания посольства России в Берлине, где был установлен танк
Территория у здания посольства России в Берлине, где был установлен танк
© РИА Новости
Территория у здания посольства России в Берлине, где был установлен танк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости. В Берлине убрали танк Т-72, выставленный перед посольством России в Германии, сообщил корреспондент РИА Новости.
По данным полиции, организаторы акции увезли боевую технику еще ранним утром. Как написала газета Berliner Zeitung, ее планируют выставить в Амстердаме и Гааге.
На месте, где стоял танк, до сих пор лежат остатки цветов, которые принесли к нему желающие отдать дань памяти погибшим танкистам и участникам конфликта на Украине в целом.
Накануне сторонники организаторов акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но они встретили противодействие противников инсталляции. Люди продолжали нести цветы, даже после того, как их убрали.
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Другие российские танки установили в Таллине и Вильнюсе, но и там люди начали нести цветы. Полиция Литвы начала расследование.
Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина подбитый ржавый танк и направили его дуло в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку ВСУ, но жители немецкой столицы сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели.
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